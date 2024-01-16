عملیات موشکی سپاه برای متحدان، اطمینان بخش بود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انهدام مراکز مربوط به سازمان جاسوسی موساد در اربیل و همچنین مقر تروریست‌های داعش در سوریه بامداد امروز انجام شد. این اقدام در پاسخ به جنایت‌های اخیر تروریست‌های مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران و منطقه انجام شد.

اقدام مقتدرانه سپاه برای دوستان و دشمنان محور مقاومت حاوی پیام‌های مهمی بود. در همین راستا خبرنگار مهر با «شیخ یوسف الناصری» دبیر کل شورای علمای عراق به گفت و گو پرداخته است.

بامداد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات موشکی را در پاسخ به جنایات اخیر تروریست‌ها علیه ملت ایران به پایگاه‌های تروریست‌ها در ادلب و اربیل انجام داد، ارزیابی شما از این اقدام مقتدرانه چیست؟

حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پناهگاه تروریست‌های صهیونیستی در اربیل و ادلب برای از بین بردن این تروریست‌ها حمله مهمی بود چرا که این دو پایگاه، پایگاه‌های صهیونیستی در منطقه را تقویت می‌کردند در واقع این تروریست‌ها در دو جنبه ایفای نقش می‌کردند در بعد سازمانی و دیگری به عنوان بازوهای مزدور در منطقه.

این اقدام مناسب و شایسته سپاه گامی برجسته در از بین بردن پایه و اساس تمام تروریست‌ها در منطقه بود و گامی برای ادامه نابودی تروریسم در تمام مناطق تروریستی به ویژه تروریسم صهیونیستی در فلسطین اشغالی. از این رو ما به ملت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این اقدام شایسته را تبریک عرض می‌کنیم و به آنها درود می‌فرستیم.

به نظر شما مهمترین پیامدهای این اقدام مقتدرانه سپاه در حمله موشکی به مقر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه چیست و چرا برخی از رسانه‌های وابسته منطقه‌ای و غربی تلاش دارند این حملات را زیر سوال ببرند؟

در حقیقت من معتقدم نتایج این حملات موشکی آغاز پاسخ به تروریسم صهیونیستی در منطقه است و قادر است تمامی پایگاه‌های تروریستی را در منطقه هر کجا که باشد ادلب یا اربیل درهم بکوبد.

همچنین امیدواریم به اذن خداوند تروریست اصلی در فلسطین اشغالی و رژیم صهیونیستی نابود شود. در واقع این اقدام منجر به بازگشت امنیت و ثبات به منطقه خواهد شد و نتایج مثبتی در بر خواهد داشت.

البته رسانه‌های صهیونیستی و برخی از رسانه‌های منطقه‌ای تلاش دارند بگویند این حملات موشکی سپاه ناقض حقوق بین الملل و دیپلماسی و مشابه این حرف‌ها است، اما در واقع آن رژیمی که حقوق بشر و حقوق بین الملل را به رسمیت نمی‌شناسد، رژیم صهیونیستی است.

پیام عملیات موشکی سپاه به مقر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه هم به دوستان محور مقاومت و هم به دشمنان محور مقاومت چیست؟

در خصوص پیام این حملات موشکی سپاه به مقر تروریست‌های صهیونیستی باید بگویم این اقدام به هم پیمانان و دوستان ایران پیام اطمینان بخشی را رساند، چرا که محور مقاومت منتظر بودند که سپاه پاسداران در کنار آنها در این جنگ حضور داشته باشد چرا که این جنگ یک جنگ بر سر موجودیت است.

به نظر من این اقدام مقتدرانه سپاه برای هم پیمانانش اطمینان بخش بود و آغاز مرحله جدید نابودی رژیم صهیونیستی است و همانطور که این وعده را از زبان امام خامنه ای شنیدیم که اسرائیل در مدت کوتاهی نابود خواهد شد و این امر انشاء الله نزدیک است.