حقیقت دین باوری مردم را نشر دهیم/اربعین تجلی روح مظلوم یاوری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه در رویداد بانوان بهشت و تجلیل از بانوان پیشکسوت خراسان جنوبی اظهار کرد: در این زمانه زر و زور و تزویر گفتمان حُکام عالم شده است ولی اتفاقی از یک گوشه دنیا را در مسیر عدالت خواهی منقلب کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اربعین گفتمان ظلم ستیزی و مظلوم یاوری و صلح جهانی را به عالم تزریق می‌کند، بیان کرد: کلیپ‌های ارسال شده از عراق و پیاده روی اربعین تا اروپا و سیبری و… رفته است.

سالاری با اشاره به اینکه امروز اگر مردم غزه و یمن مقاومت می‌کنند به واسطه تأسی گرفتن از فرهنگ حسینی است، گفت: در این عالم سلمان‌های زرتشتی وجود دارند که درخانه حضرت فاطمه (س) نوکری کرده و «مِنّا اَهلَ البَیتِ» می‌شود.

وی با بیان اینکه امروزه استکبار جهانی نوک پیکان حمله را به سمت مجالس اهل بیت (ع) گرفته است، اظهار کرد: استکبار می‌داند آنچه امروز موجب قوام فکری و استقامت ملت ایران شده است همین باورهای مذهبی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: پذیرایی مردم استان در ایام پیاده روی اربعین از زائران امام جواد (ع) و امام کاظم (ع) در کاظمین دلالت بر روح تدین آنان دارد.

سالاری با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال جدا کردن مردم از دین و باورهای مذهبی است، یادآور شد: هر چقدر استکبار جهانی به دنبال رنگ و لعاب زدن به اندیشه باطل خود است ما باید حقیقت دین باوری مردم را رسانه‌ای کنیم.