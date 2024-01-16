تولید ۶۱۵ هزار تن شیر در واحدهای پرورش گاو شیری قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد میربابایی اظهار کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۶۱۵ هزار و ۷۶۸ تن شیر در واحدهای پرورش گاو شیری استان قزوین تولید شده است.
وی افزود: این میزان شیر تولیدی نسبت به نه ماه سال گذشته که ۵۸۸ هزار و ۲۲۴ تن بوده رشد ۴/۶ درصدی داشته است.
این مسؤول یادآور شد: این میزان شیر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: طی آذر ماه سال جاری ۶۴ هزار و ۸۵ تن شیر در واحدهای دامی این استان تولید شده است.
وی گفت: وجود واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی با ظرفیت بالا و وجود دامهای ارزشمند پرتولید مهمترین عامل افزایش تولید شیر در استان قزوین است.
میربابایی در پایان یادآور شد: استان قزوین رتبه چهارم کل تولید شیر در کشور را دارد و حدود ۷۰ درصد شیر تولید شده در دامداریهای این استان به سایر استانها عرضه میشود.
نظر شما