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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

در ۹ ماهه ابتدایی سال انجام شد؛

تولید ۶۱۵ هزار تن شیر در واحدهای پرورش گاو شیری قزوین

تولید ۶۱۵ هزار تن شیر در واحدهای پرورش گاو شیری قزوین

قزوین- مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی قزوین از تولید ۶۱۵ هزار و ۷۶۸ تن شیر در واحدهای پرورش گاو شیری این استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد میربابایی اظهار کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۶۱۵ هزار و ۷۶۸ تن شیر در واحدهای پرورش گاو شیری استان قزوین تولید شده است.

وی افزود: این میزان شیر تولیدی نسبت به نه ماه سال گذشته که ۵۸۸ هزار و ۲۲۴ تن بوده رشد ۴/۶ درصدی داشته است.

این مسؤول یادآور شد: این میزان شیر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: طی آذر ماه سال جاری ۶۴ هزار و ۸۵ تن شیر در واحدهای دامی این استان تولید شده است.

وی گفت: وجود واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی با ظرفیت بالا و وجود دام‌های ارزشمند پرتولید مهمترین عامل افزایش تولید شیر در استان قزوین است.

میربابایی در پایان یادآور شد: استان قزوین رتبه چهارم کل تولید شیر در کشور را دارد و حدود ۷۰ درصد شیر تولید شده در دامداری‌های این استان به سایر استان‌ها عرضه می‌شود.

کد مطلب 5996342

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