دهاقان به ۳۹ شعبه اخذ رأی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشیدیان عصر سهشنبه در نشست با خبرنگاران، ضمن تبریک ماه مبارک رجب، اظهار داشت: به شکر خداوند منان، سپاه پاسداران با همت و توکل مقرهای جاسوسی و تجمع گروهکهای تروریستی ضدایرانی در منطقه را موشک باران کردند.
وی افزود: این حملات در پاسخ به جنایات اخیر منطقه است و ایران اسلامی مقرهای جاسوسی و تجمع گروهکهای تروریستی ضدایرانی در بخشهایی از منطقه در نیمهامشب با موشکهای بالستیک سپاه مورد هدف قرار دادند.
فرماندار شهرستان دهاقان مساله انتخاب را حق مسلم ملت دانست و تصریح کرد: مردم باید آگاهانه در انتخابات شرکت کنند و در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند.
وی خاطرنشان کرد: از مهمترین دغدغههای مقام معظم رهبری، مردم و مسؤولان مشارکت حداکثری در انتخابات بوده که کاهش مشارکت برای دشمنان یک هدف و اولویت تلقی میشود.
جمشیدیان در ادامه با بیان اینکه انتخابات الکترونیک در چهار حوزه برگزار میشود، ابراز داشت: این اقدام برای اولینبار است که وزارت کشور در دولت سیزدهم، به صورت آزمایشی با تأیید شورای نگهبان، انتخابات را بهصورت کاملاً الکترونیکی در این حوزهها برگزار میکند.
وی با بیان این که برگزاری انتخابات سالم در سال ۱۴۰۲ اولویت نظام است، افزود: جلسات کارگروه اجرایی انتخابات در این شهرستان به صورت مستمر تشکیل میشود و دهاقان همیشه سابقه درخشانی در همه عرصهها داشته است.
فرماندار شهرستان دهاقان خاطرنشان کرد: طبق پیش بینیهای صورت گرفته شهرستان دهاقان ۳۹ شعبه اخذ رأی نیاز دارد که از این تعداد، ۱۶ شعبه در شهر دهاقان، ۵ شعبه در شهر گلشن، ۱۴ شعبه در روستا و چهار شعبه به صورت سیار خواهیم داشت.
وی گفت: بالغ بر ۵۲۰ نفر تحت عنوان عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی، انتظامی، فنی و پشتیبانی در شهرستان انتخاب شدهاند و از هفتههای آینده وارد مرحله آموزش عوامل اجرایی خواهیم شد.
جمشیدیان با اشاره به اقدامات مربوط برگزاری انتخابات، اذعان کرد: اقدامات اولیه برگزاری انتخابات، شامل پیشبینی تعداد و محل شعب اخذ رأی در شهرستان انجام شده و به ستاد انتخابات استان ارائه شده است.
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