ضرورت استفاده بیشتر از منابع آب سطحی برای حفظ منابع زیرزمینی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حافظ ظهر سه شنبه در بازدید اصحاب رسانه از تصفیه خانه شماره ۲ کرج گفت: این تصفیه خانه در سال ۱۳۸۶ با ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به بهره برداری رسید اما اکنون بیش از چهار برابر آن ظرفیت با ساخت مدول های جدید در مدار بهره برداری است. مدول ۳ این تصفیه خانه در فصل تابستان با حضور وزیر نیرو رسماً افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌کنیم تا بتوانیم سهم آب بیشتری از منابع سطحی دریافت کنیم، بیان کرد: آب ورودی به لوله‌ها فارغ از اینکه محل تولید و تأمین آن چاه یا سدهای طالقان و امیرکبیر باشد، از نظر کیفیت تفاوتی ندارد اما اصرار ما برای استفاده بیشتر از منابع سطحی کاهش فشار بر آب زیرزمینی و حفظ منابع این آب است.

مسؤول تصفیه خانه‌های آب شرکت آب و فاضلاب استان البرز در خصوص فرایند تصفیه آب توضیح داد: آب دارای کدورت در مخزن سد و کف رودخانه ته نشین و آب کدر وارد تصفیه خانه می‌شود که این آب علاوه بر کدورت دارای میکروب هم هست. سپس این آب زلال می‌شود و با استفاده از مواد ضدعفونی کننده باکتری‌ها و میکروب‌های مضر آن از بین می‌رود.

حافظ با بیان اینکه این آب بر اساس ۱۷ پارامتر از مشخصات لازم برای آب مورد آزمایش قرار می‌گیرد که این کار با بهترین استانداردهای روز دنیا انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: زلال شدن آب از طریق دو نوع عملکرد صورت می‌گیرد که در وهله اول با افزودن مواد شیمیایی به آن، کدورت و مواد معلق داخل آن لخته و سنگین و ته نشین می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این دانه‌هایی که کدورت ایجاد کرده‌اند و برخی دانه‌های رسوب معلق در آب سنگین هستند بنابراین در حوضچه‌های پیش ته نشینی و استخرهایی تحت عنوان پولساتور سقوط می‌کنند و جمع و سپس به سمت بیرون هدایت و شست وشو می‌شوند و در نهایت به سمت سوله‌های مربوطه حرکت و در آنجا از فیلتر عبور می‌کنند.

مسؤول تصفیه خانه‌های آب شرکت آب و فاضلاب استان البرز با بیان اینکه این آب زلال شده اما باز هم توسط فیلترهای شن و ماسه مجدداً برای مصرف زلال سازی می‌شود، گفت: حین عملیات مذکور، آزمایش‌های لازم توسط آزمایشگاه مستقر در این تصفیه خانه روی آب ورودی، حین تصفیه و خروجی به صورت مستمر و بدون هیچ‌گونه تعطیلی صورت می‌گیرد تا از کیفیت آب اطمینان حاصل شود.