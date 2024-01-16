نظرآباد قابلیت توسعه گردشگری کشاورزی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شهرکی گفت: شهرستان نظرآباد علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های تاریخی مانند محوطه چند هزار ساله ازبکی، محل کشف اولین خشت دست ساز بشر، در زمینه گردشگری کشاورزی و روستاهای هدف گردشگری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

وی افزود: این شهرستان با دارا بودن گلخانه‌های متعدد، زمین‌ها و باغ‌های کشاورزی و مجموعه‌های دامداری ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد. برخی از گلخانه‌های نظرآباد در سطح کشوری نمونه هستند و در مجموع، این قابلیت‌ها شرایط خوبی را برای شهرستان ایجاد کرده است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد لازمه گسترش گردشگری در این شهرستان را گسترش زیرساخت‌ها و معرفی بیش از پیش جاذبه‌ها عنوان کرد و افزود: در این زمینه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه طرح‌های گردشگری حمایت می‌کنیم.