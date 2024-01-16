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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳

رییس کمیته امداد قصرشیرین خبر داد؛

بهره‌مندی ۳۴۸ فرزند یتیم قصرشیرین از خدمات طرح اکرام ایتام

بهره‌مندی ۳۴۸ فرزند یتیم قصرشیرین از خدمات طرح اکرام ایتام

کرمانشاه- رییس کمیته امداد قصرشیرین از بهره‌مندی ۳۴۸ فرزند یتیم قصرشیرین از خدمات طرح اکرام ایتام خبر داد.

حمزه شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نه ماهه اول سال جاری ۳۴۸ فرزند یتیم و محسنین قصرشیرین از حمایت یک هزار و ۴۳۰ حامی بومی و غیر بومی طرح اکرام ایتام بهره‌مند شدند.

وی افزود: میانگین سرانه پرداختی این خیرین میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر یتیم و ۴۷۰ هزار تومان برای هر فرزند محسنین (فرزندان دارای سرپرست از کار افتاده و بیمار) بوده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قصرشیرین تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان به صورت نقدی و ۱۶۹ میلیون تومان کمک‌های غیر نقدی حامیان طرح اکرام به این فرزندان اهدا شد.

شریفی عنوان کرد: امروز با عنایت به وجود زیرساخت مناسب و همکاری بانک‌ها، به صورت آنی مبالغ واریزی حامیان به حساب این فرزندان واریز می‌شود و امید است که با اشاعه فرهنگ حسنه انفاق، این طرح بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5996476

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