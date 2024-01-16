به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی عصر سه شنبه در همایش امضای تفاهم نامه فی مابین برق منطقهای و فنی و حرفهای گیلان اظهار کرد: پرورش متخصصین ماهر و علم پایه هدف و رویکرد اصلی دانشگاه فنی و حرفهای است.
وی با بیان اینکه گیلان دارای ۸ هزار دانشجوی فنی است، افزود: این تعداد دانشجویان در رشتههای برق، الکترونیک و عمران و سایر رشتههای فنی تحصیل میکنند و ۵۵ کد رشته محل کاردانی و ۴۵ کد رشته محل کارشناسی در این دانشگاه موجود است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای گیلان با بیان اینکه ۱۴۰ کارگاه و آزمایشگاه در این استان موجود است، گفت: همه رشتههای دانشگاه فنی و حرفهای گیلان دارای آمایش سرزمینی هستند.
شمشادی با بیان اینکه ۹۹ درصد از دانش آموختگان هنرستانی وارد دانشگاه فنی و حرفهای میشوند، اضافه کرد: سهم سایر زیرگروههای آموزشی در این دانشگاه کمتر یک درصد است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای گیلان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی در این استان بیان کرد: تلاش شده با ایجاد مراکز آموزشی در نقاط مختلف گیلان عدالت آموزشی را در این استان برقرار کنیم.
شمشادی با اشاره به تحصیل جمعیت ۲۰۰ هزار نفری در دانشگاه فنی و حرفهای کشور اضافه کرد: الحاق معاونت حوزه فناوری در دانشگاه فنی و حرفهای کار ارزشمند در دولت سیزدهم بوده است.
ورود ۱۳۰۰ نخبه آموزشی و دانشگاهی به صنایع
وی با اشاره به تحکیم روابط صنعت و دانشگاه در گیلان افزود :۱۳۰۰ نفر از نخبگان آموزشی و دانشگاهی وارد صنایع شدند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای گیلان با بیان اینکه ۸۰ درصد از برنامههای درسی مبتنی بر مهارت اندوزی و تجربه است، گفت: آمادگی داریم در رشتههای برق و الکترونیک و سایر رشتههای مرتبط از متخصصین برق در حوزه آموزشی به کار گرفته شود.
شمشادی با اشاره به اهمیت تحکیم روابط دانشگاه با صنعت برق بیان کرد: تدوین برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفهای با زیرگروه رشتههای برق در گیلان صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفهای در خدمت صنعت برق است، افزود: این دانشگاه دنبال پاسخگویی نیازهای صنعت برق در حوزههای مختلف است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای گیلان از اجرای پروژههای علمی با محوریت صنعت برق خبر داد و بیان کرد: گیلان در حوزههای کاربردی، علمی، مهارتی و عمل گرایی یک گام جلوتر است.
شمشادی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه تقویت اقتصاد دریا محور اضافه کرد: در حوزه تقویت اقتصاد دریا محور با کمک برق منطقهای و دانشگاه فنی و حرفهای میتوان گامهای مشترک مثبتی برداشت.
وی با بیان اینکه کمیت را فدای کیفیت نمیکنیم، افزود: نیازسنجیهای فارغ التحصیلان حوزه صنعت برق در گیلان مشخص شود.
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