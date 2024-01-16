انتخابات اصلی ترین میدان برای نقش مردم سالاری در نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل کارخانه شامگاه سه شنبه با حضور در جمع نمازگزاران مسجد جامع شریف آباد گفت: به کارگیری چهار راهبرد مقام معظم رهبری در انتخابات از قبیل مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت ضامن برگزاری انتخاباتی سالم است.

کارخانه گفت: مسئولان و دلسوزان نظام با حمایت مردم همیشه در صحنه، این چهار راهبرد را با جدیت دنبال می‌کنند تا به یاری خداوند متعال شاهد مشارکت حداکثری، رقابت سالم و امنیت کامل در انتخابات اسفند ماه باشیم.

فرماندار پاکدشت رأی مردم را امانت و حق‌الناس عنوان کرد و افزود: بدون شک یکی از اصلی‌ترین میدان‌های حضور مردم برای نقش‌آفرینی طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، انتخابات بوده که نشان دهنده این است که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است.

انتخابات اصلی‌ترین میدان حضور مردم برای نقش آفرینی در راستای تحقق مردم سالاری دینی شامگاه امشب در