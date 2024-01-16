  1. استانها
  2. تهران
۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۵

با حضور نماینده دادستانی؛

۴۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی پیشوا تخریب شد

۴۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی پیشوا تخریب شد

پیشوا- ۴۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای «گلعباس» پیشوا با حضور نماینده دادستانی تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و در راستای اجرای دستورات تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات از سوی مقام قضائی پیشوا ساخت و سازهای غیر مجاز پیشوا تخریب شد.

بر اساس این گزارش با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا و با همراهی عوامل نیروی انتظامی ۴۵ مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز قلع و قمع شد.

گفتنی است که این ساخت و سازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی و تفکیک اراضی زراعی و همچنین سایر مستحدثات در روستای «گلعباس» از توابع پیشوا بود که با حضور نماینده دادستان تخریب و به میزان سه هکتار آزاد سازی اراضی کشاورزی صورت پذیرفت.

کد مطلب 5996632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها