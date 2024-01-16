به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و در راستای اجرای دستورات تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات از سوی مقام قضائی پیشوا ساخت و سازهای غیر مجاز پیشوا تخریب شد.

بر اساس این گزارش با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا و با همراهی عوامل نیروی انتظامی ۴۵ مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز قلع و قمع شد.

گفتنی است که این ساخت و سازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی و تفکیک اراضی زراعی و همچنین سایر مستحدثات در روستای «گلعباس» از توابع پیشوا بود که با حضور نماینده دادستان تخریب و به میزان سه هکتار آزاد سازی اراضی کشاورزی صورت پذیرفت.