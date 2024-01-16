آلودگی هوا در اردبیل در حد صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسمپور عصر سهشنبه در نشست برگزاری هفته ملی هوای پاک در اردبیل، اظهار کرد: از امروز هفته هوای پاک با شعار «هوای پاک، مسئول پاسخگو، شهروند مسئول» آغاز میشود و تا دوم بهمن ماه برنامههای این هفته ادامه خواهد داشت.
وی به دخیل بودن ۲۳ دستگاه در صیانت از هوای پاک را یادآور شد و تصریح کرد: در اکثر روزهای سال هوای اردبیل پاک و به دور از هرگونه آلایندگی است به طوری که در بین مراکز استانها، اردبیل جایگاه ممتاز را در پاک و سالم بودن هوای شهری دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با مراقبتهایی که در حوزه نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین سایر مؤلفهها انجام میشود، ما وضعیت مطلوبی را در استان داریم و ضروری است تا این شرایط سال به سال بهتر و مطلوبتر شود.
قاسمپور افزود: در سه حوزه هوا، خاک و آب محیط زیست استان با هیچ ارگان و فردی مماشات نداشته و متخلفان در آلایندگی هوا، خاک و آب به مراکز قضایی معرفی میشوند.
وی بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی استان را در گرامیداشت هفته هوای پاک یادآور شد و خاطرنشان کرد: برگزاری دوره آموزشی ویژه دبیران درس انسان و محیط زیست در این هفته انجام خواهد شد.
قاسمپور در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بازدید از مراکز معاینه فنی خودرو و تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و تخفیف در ارائه خدمات مراکز معاینه فنی خودرو از دیگر برنامههای تدارک دیده شده در این هفته است.
وی بیان کرد: تلاش میکنیم تا با حضور در تریبون نماز جمعه و اجرای برنامههای آموزشی در سطح مدارس مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را با اهمیت هوای پاک و حفظ و صیانت از آن آشنا کنیم.
قاسمپور همراهی دستگاههای ذیربط و حساس مسئولیت شهروندان را در این حوزه یادآور شد و ادامه داد: حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و اگر اراده عمومی برای حفظ محیط زیست و مطالبهگری در این حوزه وجود داشته باشد، ما شاهد صیانت از محیط زیست و ارتقای عملکردها در این حوزه خواهیم بود.
وی به بارش سنگین برف و برودت هوا اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط زمستانی استان همکاران محیطبان ما تلاش میکنند تا در کنار شهروندان به حیات وحش پناه داده و زمینه تأمین نیازمندی آنها را به ویژه غذا را فراهم کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از شهروندان خواست تا با توجه به شرایط سرد زمستانی برای پرندگان و حیوانات دان و آب مورد نیاز را در صورت امکان تهیه و ارائه کنند.
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