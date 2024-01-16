به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمیآذر شامگاه سهشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروندههای ارجاعی به تعزیرات حکومتی در اردبیل، اظهار کرد: یک فروشگاه عرضه فرش در اردبیل به دلیل گرانفروشی نقره داغ شد تا دیگر دست از گرانفروشی بردارد.
وی تصریح کرد: پرونده گرانفروشی انواع فرش به ارزش چهار میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: شعبه رسیدگیکننده اتهام انتصابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رحیمیآذر افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به دنبال شکایت شاکی خصوصی پس از کشف این تخلف، گزارش را به تعزیرات حکومتی اردبیل ارسال کرده بودند که به این پرونده در سریعترین زمان رسیدگی و احکام مورد نظر صادر شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تلاش جدی بر این است تا به پروندههای ارجاع شده به تعزیرات حکومتی در سریعترین زمان رسیدگی و متخلفان به ویژه گرانفروشان به جزای نقدی محکوم شده تا دست از این عمل ناشایست بردارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان میتوانند گزارشهای خود را از تخلفات صنفی به ویژه گرانفروشی، کمفروشی و یا دیگر تخلفات به سامانه تعزیرات حکومتی و یا صنعت و معدن اعلام کرده و در سریعترین زمان رسیدگی به پروندهها در دستور کار قرار گیرد.
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