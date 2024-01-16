۸۳ هزار خانوار در استان تهران تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل پرپنچی عصر سه شنبه در رزمایش بزرگ جهادی افتتاح خانههای امداد شمیرانات که با حضور علی آقامحمدی قائممقام وزیر کشور در امور محرومیت زدایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجتبی ذاکریان فرماندار شمیرانات و دیگر مسئولان در امامزاده علیاکبر (ع) چیذر برگزار شد، ضمن تقدیر از همه دست اندرکارانی که در حوزه مبارزه با فقر فعالیت میکنند، اظهار کرد: با کارهایی که در حوزه خدمت به مردم انجام میدهیم به دنبال سیلی زدن به همه کسانی هستیم که میخواهند ناامیدی در مردم را گسترش دهند.
پرینچی با اشاره به اینکه در محلات کمتر برخوردار یا محلات ۲۰۲۰ توانمند سازی افراد هدف نهایی تمام تلاش گران در حوزه محرومیت زدایی است، گفت: تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا تعداد خانههای امداد در استان تهران با به ۷۳ عدد برسانیم و در راستا توانمندی و برخوردار کردن محلات شاهد یاری رسانی دستگاههای مختلف مثل؛ بهزیستی، هلال احمر، ستاد اجرای فرمان امام (ره) و وزارت بهداشت هستیم.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران هدف نهایی در حوزه توانمندی و محرومیت زدایی را استفاده از ظرفیت خود مردم برای کمک به مردم عنوان کرد و افزود: طی نه ماه اخیر حدود دو میلیارد تومان در حوزه اشتغال زایی یاری رسانی شده است.
وی در ادامه به کمکهای ودیعه و اجاره مسکن، درمان و غربالگری و بیمه همگانی اشاره و عنوان کرد: مجموعه این کمکها سبب میشود که یک جامعه شاد و امیدوار داشته باشیم و در حد توان در خدمت مردم باشیم.
پرینچی برگزاری رزمایش بزرگ جهادی را بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و بیان کرد: با این اقدامات به مردم نشان میدهیم که مسؤولان در کنارشان هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران افزود: در استان تهران حدود ۸۳ هزار خانوار تحت پوشش امداد قرار دارند که ۸۰ درصد آنها زنان سرپرست خانوار میباشند و نیاز است که به این افراد نگاه ویژه ای داشته باشیم و از همه مددکاران و خیرین و ۸۲۰ مرکز نیکوکاری فعال و خانههایی که در این مراکز تشکیل شده تقدیر و تشکر میکنیم.
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