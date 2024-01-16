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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

در نشست خبری مطرح شد؛

مردم آمل طومار کمونیسم را برچیدند/ ساخت سریال فاخر حماسه ۶ بهمن

مردم آمل طومار کمونیسم را برچیدند/ ساخت سریال فاخر حماسه ۶ بهمن

آمل - فرماندار آمل از شهرستان به عنوان خاستگاه تشیع و علما ذکر کرد و گفت: مردم آمل با حماسه ششم بهمن طومار کمونیسم را برچیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی شامگاه سه شنبه در نشست خبری ویژه برنامه‌های حماسه ششم بهمن آمل با بیان این قدمت شهرستان آمل در تشییع به بیش از هزار و ۲۰۰ سال برمی گردد، افزود: همچنین این شهرستان خاستگاه علمای زیادی است.

وی با اظهار این که آمل حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محل هجمه‌های مختلف بود، افزود: در سال‌های اخیر نیز هجمه‌های فرهنگی علیه مردم شهرستان زیاد شده است.

وی با تقدیر از اقدام حماسی و حضور میدانی مردم شهرستان آمل گفت: مردم آمل اجازه ندادند نقشه‌های دشمنان عملیاتی شود و مقابل آنان ایستادند و کمتر از ۱۰ ساعت طومار مارکسیست و کمونیست را در ایران برچیدند.

فرماندار آمل بااظهار این که باید حماسه ششم بهمن به عنوان محوری ترین برنامه در طول سال مدنظر قرار گیرد، گفت: ششم بهمن فقط مختص به این روز ندارد و هفته‌ای برای بزرگداشت این مراسم درنظر گرفته شده است.

زارعی تصریح کرد: نقش رسانه‌ها در فضاسازی رسانه برای گرامیداشت حماسه ششم بهمن در آمل برجسته است و امیدواریم بتوانم کنگره ملی حماسه ششم بهمن آمل را برگزار کنیم.

اعلام ویژه برنامه‌های حماسه ششم بهمن آمل

علی امانی مسؤول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آمل نیز با بیان این که امسال برای اولین بار دیدار خانواده‌های شهدای ششم بهمن آمل با استاندار و مدیران استاندار برگزار می‌شود، گفت: در این دیدار جانبازان و ایثارگران این حماسه نیز حضور خواهند داشت.

وی گفت: برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت حماسه ششم بهمن در نظر گرفته شده است و سریالی ۴۰ قسمتی حماسه ششم بهمن نیز در سیما فیلم تهیه و تولید می‌شود.

وی با اظهار این که در قالب سفر ریاست جمهوری نیز اعتباری برای ساخت سریال حماسه ششم بهمن درنظر گرفته می‌شود، گفت: راه اندازی مؤسسه فرهنگی و هنری چندرسانه ای از دیگر اقدامات و برنامه‌ها است.

امانی برپایی اردوهای راهیان نور جنگل، نشست ایثارگران و جانبازان را از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: برنامه‌ها از روز شنبه با کاشت ۴۱ نهال به نیت ۴۱ شهید آغاز می‌شود و پویش دختران حاج قاسم، همایش ملی حماسه ششم بهمن، دیدار فرماندار با جانبازان،

کد مطلب 5996660

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