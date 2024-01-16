حجت‌الاسلام عبدالله حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این سایت دانشجویان علاقه‌مند به ازدواج می‌توانند همسر مورد علاقه خود را انتخاب و در سایت ثبت‌نام کرده تا به همت واسطان خیر و مشاوران امر ازدواج، زمینه آشنایی و ازدواج زوج‌ها فراهم آید.

وی تصریح کرد: واسطان ازدواج به صورت محرمانه شرایطی را برای زوج‌ها فراهم می‌آورند تا بعد از معرفی، آشنایی و ارجاع به مشاوران خانواده بتوانند مقدمات آغاز زندگی مشترک را فراهم کنند.

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل گفت: مزدوجان دانشجو نه تنها بعد از مراسم عقد و ازدواج به مشهد مقدس اعزام می‌شوند بلکه می‌توانند مهمان غذای امام رضا (ع) بوده و از فضای معنوی زیارت مشهد مقدس بهره ببرند.

حجت‌الاسلام حسنی به آمار کشوری طلاق در بین ازدواج‌های دانشجویی اشاره کرد و افزود: کمترین آمار طلاق کشور مربوط به ازدواج دانشجویی است که حتی کمتر از هفت درصد اعلام شده است.

وی از تأمین خوابگاه متأهلان برای دانشجویان متأهل خبر داد و خاطرنشان کرد: به تعداد ۳۰ واحد خوابگاه در حال احداث است و در آینده نزدیک امکان واگذاری آن به دانشجویان متأهل فراهم می‌آید.

حجت‌الاسلام حسنی از اجرای طرح دردانه برای حمایت از فرزندآوری دانشجویان متأهل خبر داد و اضافه کرد: در این طرح برای زوج‌هایی که فرزندی را به دنیا بیاورند بسته هدیه ارزشمندی تقدیم شده و برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

وی بیان کرد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان در کنار اعزام رایگان زوج‌ها به مشهد مقدس به مدت سه روز، سعی می‌کند تا دیگر حمایت‌ها را نیز از این دانشجویان انجام دهد.

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل به موضوع انتخابات و حضور حداکثری دانشجویان در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و ادامه داد: قرار است در هفته‌های آینده کرسی‌های آزاداندیشی و نشست انتخاباتی برای دانشجویان با هدف آگاهی و بصیرت‌افزایی در حوزه سیاسی برگزار شده و امکان افزایش مشارکت دانشجویان را در پای صندوق‌های رأی فراهم کنیم.