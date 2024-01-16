گنبدکاووس نیازمند گروه های خونی منفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رفعت اظهار کرد: طی ۱۰ ماه سال جاری مردم گنبد کاووس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد بیشتر خون اهدا کردند.

وی افزود: خون‌هایی که توسط مردم گنبد کاووس اهدا می‌شود می‌تواند نیاز یازده بیمارستان شرق استان را تأمین کند.

مدیر اداره انتقال خون گنبدکاووس گفت: اکنون به تمام گروه‌های خونی به ویژه به گروه‌های خونی منفی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه از هر اهدا کننده حدود ۴۵۰ سی سی خون گرفته می‌شود، افزود: خون‌هایی که توسط اهدا کنندگان جمع آوری می‌شود در اختیار بیمارانی چون سرطانی، هموفیلی، تالاسمی و کسانی که عمل‌های جراحی مختلف در بیمارستان‌ها دارند قرار می‌گیرد.

به گفته عابد نوری مدیر داخلی بیمارستان طالقانی گنبد کاووس، شرق استان دارای ۱۹۳ بیمار تالاسمی و هموفیلی است که به طور میانگین هر ده تا چهل روز به دو واحد خون نیازمند هستند.