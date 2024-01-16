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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

۳۸۱ هزار نفر مبتلا به پیش فشار خون در مازندران شناسایی شدند

۳۸۱ هزار نفر مبتلا به پیش فشار خون در مازندران شناسایی شدند

ساری- رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از غربالگری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش بالای ۱۸ سال در استان خبر داد و گفت: ۳۸۱ هزار نفر مبتلا به پیش فشار خون شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد غلامی با بیان اینکه جمعیت بالای ۱۸ سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران که مشمول پویش ملی سلامت هستند، بیش از دو میلیون و ۱۴۸ هزار نفر هستند، از غربالگری بیش از یک میلیون و ۷۸۰ هزار نفر معادل ۸۲/۸۵ درصد از این جمعیت تا ۲۵ دی ماه خبر داد.

غلامی افزود: ۳۸۱ هزار و ۱۹۰ نفر مبتلا به پیش فشارخون شناسایی شده اند و تعداد افراد مشکوک به فشارخون کشف شده ۳۲ هزار و ۲۷۵ نفر هستند که معادل ۱.۸ درصد از افراد غربالگری شده هستند.

وی ادامه داد: تعداد مبتلایان به پیش دیابت نیز ۲۲۱ هزار و ۹۰۵ هستند و ۳۲ هزار ۳۵۸ نفر مشکوک به دیابت جدید کشف شدند که معادل ۱.۸ درصد افراد شرکت کننده در پویش ملی سلامت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه ۴۲.۱ درصد از افراد غربالگری شده در استان اضافه وزن داشتند و ۲۲ درصد چاق هستند، درصد غربالگری در کشور در زمان مشابه را ۶۵.۵ درصد عنوان کرد و اظهار کرد: کماکان دانشگاه مازندران جزو دانشگاه‌های برتر در میان دانشگاه‌های بزرگ در اجرای این پویش هستند.

غلامی با اشاره به عدم شرکت نزدیک به ۳۷۰ هزار نفر از مشمولان مازندرانی که باید در این پویش غربالگری شوند، از این افراد درخواست کرد در مدت زمان باقیمانده تا پایان دی ماه به پزشک خانواده خود یا نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز جامع سلامت مراجعه کنند.

کد مطلب 5996714

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