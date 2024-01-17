حضور ۱۵ تیم خارجی در مسابقات سوپرساباکی اورآسیا به میزبانی ایران

اکبر روح پرور با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: چهارمین دوره مسابقات بین المللی اورآسیا طی روزهای پنجم و ششم بهمن ماه به میزبانی ایران با حضور ورزشکارانی از ایران و کشورهای خارجی در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه پیش از شروع مسابقات دوره‌های هماهنگی و آموزشی نیز در هر دو بخش مربیگری و بین المللی برپا می‌شود.

وی افزود: بر اساس مجوزی که از شورای برون مرزی گرفته ایم، این مسابقات را در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش‌های مختلف سبک‌های مبارزه، دفاع شخصی و هنرهای فردی در هر دو بخش بانوان و آقایان برگزار می کنیم. ضمن اینکه در بخش «کیک بوکسینگ» هم مبارزات انجام خواهد شد که در رده نوجوانان «لایک کنتاکت» و در رده بزرگسالان در دو بخش «فول کنتاکت» و «لوکیک» ورزشکاران به مصاف هم می‌روند. البته مسابقاتی را در بخش گروهی در سه رده کاتا، هنرهای نمایشی و دفاع شخصی انجام خواهیم.

رییس سبک سوپر ساباکی ایران ادامه داد: جذاب ترین بخش مبارزات، رقابت قهرمانان جهان در بخش «سوپر فایت» انجام می‌شود که در بخش بانوان چهار وزن و در مردان ۱۰ وزن بهترین‌ها در یک تک مبارزه به مصاف هم می‌روند و فرد پیروز به عنوان قهرمان، کمربند طلایی به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.

پیشکسوت کاراته ایران در مورد تیم‌های خارجی حاضر در این مسابقات گفت: تیم‌هایی از هند، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، عراق و سوریه برای حضور در این مسابقات به تهران سفر می‌کنند. یک تیم کامل در هر دو بخش بانوان و آقایان نیز اعلام آمادگی کرده است. در مجموع با احتساب تیم‌های داخلی این دوره از مسابقات با حضور ۱۵ تیم برگزار می‌شود که با توجه به حضور قهرمانان جهان، به نظر می‌رسد مسابقات جذابی پیش رو داریم.

وی ادامه داد: مسابقات جهانی این رشته سال ها در دانمارک توسط ۱۰ نفر از بنیانگذاران سوپر ساباکی از نقاط مختلف جهان برگزار شد که یکی از آنها بنده بودم. یک دوره هم مسابقات به میزبانی مجارستان برگزار شد که شاهد رقابت‌های سطح بالا و مبارزات جذابی بودیم و در نهایت تیم میزبان قهرمان شد، ژاپن عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم ایران به همراه روسیه عنوان سومی را از آن خود کرد.

روح پرور در خصوص منابع مالی برگزاری این دوره از مسابقات گفت: برگزاری مسابقات در چنین شرایطی خیلی سخت است و هزینه‌های بالایی دارد. ولی هدف ما این است ثابت کنیم ایران توانایی بالایی برای میزبانی تورنمنت‌های بزرگ و سطح بالا را دارد. به همین دلیل پس از مدت ها رایزنی موفق به کسب مجوز برگزاری این مسابقات شدیم و همه هزینه‌ها نیز توسط خود اعضای سبک تأمین شده است. خوشبختانه اعضای هیأت رییسه و کمیته‌های مختلف همکاری خوبی دارند و توانستیم هزینه‌ها را تأمین کنیم. به دلیل شرایط مالی برخی تیم‌هایی که در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند، تصمیم بر این شد که این نوع تیم ها هزینه اقامت هم میهمان ما باشند. البته هزینه ثبت نام برای حضور در مسابقات نیز ۵۰ دلار است که این موضوع نیز می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند.

علیرضا بلالی سرمربی تیم ملی سوپر ساباکی هم گفت: برای حضور در این دوره از مسابقات باید تیم‌های داخلی را انتخاب می‌کردیم. بر همین اساس ابتدا مسابقات استانی انجام و پس از آن شهریورماه با حضور منتخبین استان‌ها، رقابت‌های انتخابی کشوری برگزار شد و در هر وزن و رده دو نفر برتر به اردو دعوت شدند و اردوهای آماده سازی را آغاز کنیم. پس از چند مرحله اردو بهترین‌ها به عنوان عضو تیم ملی انتخاب شدند.

وی در پایان گفت: نکته مهم اینکه در انتخاب نفرات، پارامترهای متعددی مد نظر بود که در نهایت بتوانیم در برابر ورزشکاران خارجی عملکرد خوبی به نمایش بگذاریم. چرا که تیم‌هایی میهمان که به ایران سفر می‌کنند، تیم‌های قدرتمندی هستند و هدف ما این است که بتوانیم با ارایه بهترین عملکرد، عناوین قهرمانی را کسب کرده و برای چهارمین بار متوالی پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در این مسابقات به اهتزاز درآوریم.