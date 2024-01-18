به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی با مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های "روابط‌عمومی پل ارتباطی فرهنگ و جامعه" را با بزرگداشت محمد حریری اکبری (جامعه‌شناس و استاد دانشگاه) و سعید جلالی (خیّر، فعال امور فرهنگی و اجتماعی) برگزار می‌کند.

ابراهیم مولایی، رئیس انجمن روابط‌عمومی، در این باره گفت: این برنامه روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ الی ۱۷ در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار می‌شود، روابط‌عمومی به‌عنوان پل ارتباطی فرهنگ و جامعه، نقش مهمی در توسعه و تعالی جامعه ایفا می‌کند.

وی افزود: ما در انجمن معتقدیم که معرفی و الگوسازی از مفاخر استان، می‌تواند نقش مهمی در تربیت نسل آینده‌ای ایفا کند که به فرهنگ و تاریخ خود افتخار می‌کند، برگزاری این بزرگداشت‌ها، یکی از اقداماتی است که در راستای الگوسازی از مفاخر استان انجام می‌شود. ما می‌خواهیم با معرفی و تقدیر از چهره‌های برجسته استان، به جوانان نشان دهیم که در این سرزمین، افراد فرهیخته و شایسته‌ای وجود دارند که می‌توانند الگوی آنها باشند.

مولایی گفت: در این برنامه، از محمد حریری اکبری (جامعه‌شناس و استاد دانشگاه) و سعید جلالی (خیّر، فعال امور فرهنگی و اجتماعی)، به دلیل خدمات ارزنده‌ی این دو بزرگوار در زمینه فرهنگ و جامعه، تجلیل خواهند شد.

رئیس انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌کسوتان روابط‌عمومی باتجربه و دانش خود، نقش مهمی در رشد و بالندگی این حوزه ایفا کرده‌اند، در این برنامه، از زحمات و خدمات دو تن از پیش‌کسوتان عرصه روابط‌عمومی به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و گرامی داشت روز پدر تجلیل خواهد شد.

گفتنی است، انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی (نمایندگی انجمن روابط‌عمومی ایران در استان)، از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است، این انجمن، باهدف ارتقای سطح علمی و عملی مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی در بخش‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مختلفی را برگزار می‌کند.