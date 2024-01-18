شرکت در انتخابات موجب تقویت نظام و تضعیف دشمن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی در شانزدهمین همایش فعالان عرصه امربه‌معروف و نهی از منکر استان قم، که شب گذشته در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه برگزار شد با اشاره به حدیثی از حضرت رسول‌الله (ص) اظهار کرد: حضرت می‌فرمایند: إنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْمُؤمِنُ الضَّعیفُ الَّذی لا دینَ لَهُ، فَقیلَ: وَ مَاالْمُؤْمِنُ الضَّعیفُ الَّذی لا دینَ لَهُ؟ قالَ‌الَّذی لایَنْهی عَنِ‌الْمُنْکَرِ. خداوند مؤمن ناتوانی را که دین ندارد، دوست نمی‌دارد؛ سؤال شد مؤمن ناتوان بی دین چه کسی است؟ فرمود: آنکه نهی از منکر نمی‌کند.

وی افزود: امربه‌معروف و نهی از منکر در کنار نماز و زکات، از جامع‌ترین و مهم‌ترین فرایض دین است؛ در روایت آمده است که از مهم‌ترین و ارزشمندترین واجبات، امربه‌معروف و نهی از منکر است و وجوب آن از ضروریات دین اسلام است.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ترک امربه‌معروف و نهی از منکر سبب تضعیف ایمان، ارزش‌های اسلامی و موجب فروپاشی تدریجی هویت اسلامی در جامعه است.

این عضو مجلس خبرگان ادامه داد: در سایه امربه‌معروف و نهی از منکر حاکمیت ارزش‌ها ممکن می‌شود و مطابق روایات ترک این فریضه الهی باعث تسلط اشرار و حاکمیت مفسدین در جامعه می‌شود.

کعبی گفت: در امربه‌معروف و نهی از منکر هیچکس استثنا نیست و همه موظف‌اند بستر را برای اجرای این حکم الهی فراهم کنند.

این عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: امربه‌معروف و نهی از منکر اشکال مختلفی دارد، اگر به صورت فردی نتوان این وظیفه الهی را انجام داد، باید به صورت تشکیلاتی این واجب را انجام بدهیم.

این استاد حوزه علمیه تقویت مساجد با محوریت ائمه جماعات، تقویت فعالیت‌های اسلامی در بازار، استحکام بنیاد خانواده، اصلاح نظام آموزشی، پرورشی و تبلیغی، نیازسنجی، مخاطب شناسی، تسلط بر فضای مجازی و ایجاد شبکه مردمیِ هوشمند و فعال را از جمله پیش نیازهای موفقیت در امربه‌معروف و نهی از منکر عنان کرد و گفت: برای امربه‌معروف و نهی از منکر باید برنامه داشت.

وی گفت: نمی‌توان وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر را فقط از مردم خواست، نهادها و سازمان‌های مختلف باید وظایف خود در عرصه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، از بین بردن شکاف طبقاتی و ترویج نماز و سبک زندگی انجام دهند.

کعبی افزود: حفظ نظام، امید آفرینی، بالابردن سطح رضایت عمومی و دعوت به حضور گسترده مردم در انتخابات از مصادیق مهم و برجسته امربه‌معروف و نهی از منکر است.

وی ادامه داد: شرکت در انتخابات تقویت نظام و تضعیف دشمن است؛ شرکت در این امر مهم یکی از واجبات مهم سیاسی است و نباید از انتخاب افراد صالح و اصلح کوتاه بیاییم.

این عضو جامعه مدرسین شرکت در انتخابات را سبب تضعیف دشمن دانست و اظهار کرد: در کنار قدرت نظامی، حضور در انتخابات سبب تضعیف دشمنان اسلام و انقلاب می‌شود.

وی گفت: انتخابات، جهاد نرم در راه خداست و این جهاد انتخاباتی، سبب تقویت نظام و رهبری می‌شود.