افزایش متمم بودجه شهرداری کرج به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان

حسین مهاجری در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و مدیر منطقه هشت شهرداری کرج از پروژه‌های عمرانی این منطقه در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بودجه شهرداری در متمم بودجه گفت: این اعتبار از حدود ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید که بخش عمده‌ای از آن مربوط به پروژه‌های عمرانی است.

وی عنوان کرد: این مبلغ با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تعریف شده و فعال بودن آنها و منطقه مورد نظر، بودجه تکمیلی به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است که تا اوایل سال آینده پروژه‌های مورد نظر افتتاح شوند. انتظار می‌رود در سال آینده بتوانیم سالی پربار به لحاظ تکمیل و افتتاح پروژه‌های در دستورکار داشته باشیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه متمم بودجه با توجه به روند اجرای پروژه‌ها تغییر می‌یابد، عنوان کرد: در این راستا اگر مسائل و مشکلاتی در حین کار و پروژه ایجاد شود، ممکن است بودجه اختصاص یافته کسر شود و اگر هم پروژه امکان تکمیل یا پیشرفت و سرعت بیشتر را داشته باشد، بودجه بیشتری به آن اختصاص می‌یابد.

مهاجری با بیان اینکه امسال نیز این اتفاق افتاد و با توجه به پیشرفت خوب پروژه‌ها، توانستیم در متمم بودجه مبلغ خوبی را اضافه کنیم، مطرح کرد: در بازدید از پارک‌ها و فضاهای سبز منطقه هشت شهرداری کرج، تأثیر پیگیری‌های مدیر منطقه و بودجه‌های پیش بینی شده برای موارد مختلف در مناطق مشاهده شد و امیدواریم این پروژه‌ها به زودی افتتاح شوند و مورد استفاده مردم قرار گیرند.