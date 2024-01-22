امکان دریافت گواهینامه بدون طی کردن مراحل قانونی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سیاه خرید و فروش گواهینامه این روزها پررنگ شده آن هم با آگهی «پایه یک ۱۰ میلیون، پایه دو ۸ میلیون!» اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف خرید و صدور گواهینامه بدون آزمون و طی کردن مراحل آن مواجه میشوید. کلاهبرداران حتی به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن میکنند و با وعده دروغین اینکه باقی مانده هزینه را بعد از صحت گواهینامه واریز کنید شهروندان را به دام خودشان میاندازند.
درباره این موضوع به سراغ سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا رفتیم. وی به خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است.
وی افزود: طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۰ هر کسی بخواهد با هر نوع وسیله نقلیهای رانندگی کند باید گواهینامه متناسب با آن وسیله را داشته باشد و این یک الزام و اجبار است.
سرهنگ کرمی اسد درباره صدور مجوز رانندگی گفت: این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است که از یک ابتدا و انتهایی شروع میشود، بعد از سال ۸۲ برای دریافت گواهینامه متقاضیان به پلیس راهور استان و شهرستانهای محل سکونتشان مراجعه و درخواست و ثبت نام میکردند و نهایتاً با یک آزمون موفق به دریافت گواهینامه میشدند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا ادامه داد: تا سال ۸۲ چیزی به اسم آموزش وجود نداشت از سال ۸۲ به بعد با آئین نامه اجرایی آموزشگاه رانندگی، بحث آموزشهای نظری و عملی الزامی شد و متقاضیان به اجبار برای دریافت مجوز باید به آموزشگاهها مراجعه میکردند و دوره آموزش با موفقیت طی میکردند و بعد وارد مرحله آزمون میشدند که این موضوع تا سال ۹۷ تداوم پیدا کرد.
سرهنگ کرمی اسد گفت: با آئین نامه جدید آموزشگاه رانندگی فقط بخش آموزشهای نظری را اختیاری کردند ولی همچنان آن فرآیند گذشته وجود دارد، هر کسی بخواهد مجوز قانون مند گواهینامه بگیرد باید به تناسب درخواست به آموزشگاه مربوطه مراجعه کند و دورههای آموزش را طی کند و نهایتاً پس از فرایند آزمون موفق شود گواهینامه دریافت کند.
وی در خصوص تبلیغات فروش گواهینامه در فضای مجازی گفت: اخیراً در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان صدور چاپ گواهینامه رانندگی صورت گرفته است که با پرداخت هزینهای میتوانند گواهینامه دریافت کنند.
وی افزود: یکی از متخلفین عکس بنده (رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا) با لباس نظامی در پروفایل خود قرار داده و از شهروندان کلاهبرداری میکرد که از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری و رسیدگی است.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: از هموطنان درخواست میشود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند
وی ادامه داد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینههایی از افراد میکنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمیکنند و مدرکی هم صادر نمیشود.
سرهنگکرمی اسد درباره کلاهبرداریهای صورت گرفته اظهار داشت: ۹۰ تا ۹۵ درصد فقط کلاهبرداری است که شماره حساب ارسال میکنند و بعد از واریز پول دیگر ارتباطی با آن فرد وجود ندارد و قابلیت پیگیری هم ندارد. مراجعه کننده داشتیم که برأی دریافت گواهینامه بالغ بر ۸۴ میلیون تومان از او کلاهبرداری شده بود.
وی ادامه داد: ۳ یا ۴ درصدی هم که گواهینامه جعلی از کلاهبرداران دریافت میکنند بدانند این گواهینامهها در سامانههای پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا گفت: هموطنان توجه داشته باشند که برای دریافت گواهینامه باید مراحل قانونی آن طی شود و هر مرحله این فرایند در پلیس راهور توسط اشخاصی که دسترسی خاص دارند بررسی و تأیید میشود. تمام اطلاعات در سامانه ثبت و ضبط میشود و گواهینامه کاملاً قابل پیگیری است فلذا امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.
وی افزود: متخلفین در فضای مجازی تبلیغ میکنند که در ازای دریافت مبلغ میتوانند مدرکی صادر کنند و مدعی هستند که بعد از تأیید اصالت گواهینامه باقی مانده پول را واریز کنید این فقط یک کلاهبرداری است؛ در تبلیغ، این افراد متخلف گواهینامههای معتبر را نشان میدهند ولی گواهینامه جعلی صادر میکنند شاید شکل ظاهر واقعی باشد ولی صرفاً فقط یک کارت است زیرا هیچ دیتایی در سامانه پلیس ندارد.
سرهنگ کرمی اسد گفت: افرادی که وارد این فرایند میشوند و نسبت به دریافت آن اقدام میکنند مرتکب جرم شدهاند و از طریق مراجع قضائی قابل پیگیری است.
طرحهای پلیس راهور برای دریافت گواهینامه با کمترین هزینه و زمان
وی در خصوص طرحهای پلیس راهور برای دریافت گواهینامه با کمترین هزینه و زمان گفت: افراد به جای پرداخت هزینههای زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیتهای پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.
سرهنگ کرمی اسد با اشاره به طرح دریافت گواهینامه یک روزه موتورسیکلت گفت: بیشترین فراوانی متقاضیان گواهینامه موتورسیکلتها هستند.
وی ادامه داد: طرح یک روزه دریافت گواهینامه موتورسیکلت در ۲۹ استان کشور در حال اجرا است همچنین این ظرفیت در سراسر کشور وجود دارد، هموطنان هر کجا هستند میتوانند وارد سامانه iranianmotorco.ir موتورسیکلت ایرانیان شوند و ثبت نام و اقدام و با حداقل هزینه گواهینامه دریافت کنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا اظهار داشت: همچنین در تهران بیشترین متقاضیان دریافت گواهینامه موتورسیکلت را داریم و بیش از ۹ نقطه آزمون در تهران پیش بینی کردهایم و ۱۵ هزار نفر متقاضی در تهران در انتظار دریافت گواهینامه موتورسیکلت هستند، در این طرح موتورسیکلت باید به نام خودشان و یا والدین آنها باشد.
وی در پایان گفت: شهروندان از طرحها و ظرفیتهای پلیس راهور به جای پرداخت هزینههای زیاد و غیر قانونی و تخلف استفاده کنند همچنین از شهروندان درخواست میشود به هیچ وجه با این کلاهبرداران همکاری و همراهی نکنند چراکه تنها راه دریافت گواهینامه مراجعه به آموزشگاهها و طی کردن مراحل قانونی آن است.
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