به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان، در همایش بزرگ «پرواز پروانه‌ها» که به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره ۶۸ دانش‌آموزش شهید مدرسه شهید «فیاض‌بخش» و امام حسن مجتبی (ع) شهرستان بروجرد برگزار شد از کتاب «زنگ موشک‌ها» تولید دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری این حوزه رونمایی شد.

کتاب «زنگ موشک‌ها» به قلم «فریبا مرادی نسب»، خاطرات تلخ و حال و هوای مردم بروجرد را از روزهای شهادت ۶۸ دانش‌آموز شهید این شهرستان را روایت می‌کند که در این همایش با حضور مسئولان استان رونمایی شد.

شعرخوانی، اجرای نمایش «نقل تلخ» با موضوع شهدای دانش‌آموز، اجرای سرود و سخنرانی از جمله بخش‌های این همایش بود.

این برنامه با استقبال پرشور مردم در شامگاه ۲۷ دی‌ماه در سالن سینما فلسطین بروجرد برگزار شد و امام جمعه، فرماندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان، معاون استاندار، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان و جمع زیادی از خانواده شهدا حضور داشتند.

بنابراین گزارش، ۲۰ دی‌ماه سالروز شهادت ۶۸ دانش‌آموز دبستان شهید «فیاض‌بخش» و مدرسه راهنمایی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان بروجرد است، حدود ساعت ۱۳ روز یاد شده بود که موشک‌های زمین‌به‌زمین بعثی دو مدرسه را در بروجرد هدف قراردادند و این حادثه درست در هنگامی رخ داد که دانش‌آموزان نوبت بعدازظهر در سر صف‌هایشان ایستاده بودند و نوبت صبح تعطیل شده و به سمت خانه می‌رفتند.