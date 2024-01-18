مریم قهرمانی صارم در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث پارک لیلستان در شهرک اوج کرج گفت: با توجه به ناچیز بودن وسعت فضای سبز منطقه هشت کرج و اینکه دسترسی اهالی این محله فقط به پارک نبوت بود، ساخت پارک لیلستان و جانمایی امکانات خوب و وسایل بازی کودکان در آن میتواند موجب سهولت دسترسی مردم به فضای سبز و بهره مندی آنها از این فضا شود.
وی از احداث یک پارک ویژه سالمندان در منطقه لیلستان واقع در ابتدای شهرک اوج برای سال آینده خبر داد و بیان کرد: احداث پارکهای موضوعی یکی از دغدغههای دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج بوده که این امر در چند نقطه از شهر آغاز شده است. اصلی ترین خواستههای شهروندان، ساخت پارکهای موضوعی و روشنایی معابر و نقاط تاریک، بی دفاع و ناایمن شهری هستند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به پیش بینی ردیفهای بودجهای متعدد برای معاونتها و سازمانهای شهرداری و با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر با دستگاههای خدمت رسان از جمله شرکت برق به منظور شناسایی نقاط تاریک و تأمین و افزایش روشنایی آنها افزود: در جریان بررسی متمم بودجه پیشنهاد دادیم که ساختمانهای درصدد اخذ پایان کار، ملزم به داشتن نور در نمای ساختمان شوند.
اتخاذ تدابیر ویژه برای بازگرداندن سطلهای زباله به مناطق
وی با اشاره به کمبود سطلهای زباله در برخی مناطق به دنبال جمع آوری سبدهای زباله از درب منازل، این امر را کمترین خواسته شهروندان دانست و بیان کرد: این موضوع سوال پرتکرار و خواسته همه شهروندان است و ردیف بودجهای بدین منظور هر سال پیش بینی میشود اما قول میدهیم که امسال تدبیر ویژه ای در این زمینه اتخاذ کنیم تا این سطل ها به محلات بازگردند.
قهرمانی صارم با بیان اینکه مناطق محروم و کم برخوردار در روند خدمت رسانی باید در اولویت قرار گیرند، عنوان کرد: مناطق و محلاتی که از مرکز شهر دور هستند و دسترسی آنها به امکانات هسته مرکزی کمتر است، باید در اولویت قرار گیرند. به شخصه همواره تلاش کردهام که بیشتر در این مناطق حضور یابم و خواستههای شهروندان را در عملکرد خود لحاظ کنیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه امیدواریم شاهد باشیم که مناطق مختلف شهر هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند و محلات از نظر دسترسی به امکانات شهری در یک سطح قرار داشته باشند، مطرح کرد: در زمینههای مختلف فضای سبز، عمران و سایر پروژهها و امور مطالعاتی مانند ترافیک و … منبع ما باید طرحهای بالادستی باشند.
ضرورت افزایش پارکینگهای سطح شهر
وی با بیان اینکه بارها بر این موضوع تاکید شده که از طرحهای موجود از گذشته به عنوان نقشه راه استفاده شود، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی من همواره مربوط به پارکینگهای سطح است. تعداد پارکینگهای مکانیزه باید افزایش یابند که این امر نیز طرح جامعی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر پارکینگها به واحدهای مسکونی تبدیل شدهاند و خودروها بیرون و جلوی درب میمانند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در این راستا باید یکسری اراضی در سطح شهر شناسایی شوند و حتی تعداد پارکینگهای سطحی و خطی نیز افزایش یابند و ساخت پارکینگهای مکانیزه که از نیازهای شهروندان است در اولویت امور مدیریت شهری قرار گیرد زیرا وجود این پارکینگها امنیت مردم را افزایش و دغدغه آنها را کاهش میدهد.
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