«اعتکاف» بسترساز کاهش خشونت و رفتار مجرمانه افراد در جامعه است

اسماعیل دستگزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبیین آثار اجتماعی اعتکاف اظهار کرد: یکی از برکت‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی، اقبال مردمی به ویژه نسل جوان به سنت حسنه «اعتکاف» است که نشان از معنویت‌گرایی جوانان و مردم این مرز و بوم دارد.

وی اعتکاف را مقام اول معنویت توصیف کرد و گفت: چنین اقبالی افزون بر اینکه به منزله پاد زهری برای آفت‌ها و آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آید، خط بطلانی بر کم‌رنگ شدن معنویت‌گرایی در نسل معاصر است.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود تصریح کرد: افزایش همه ساله اقبال به اعتکاف، نشانه خوبی بر افزایش روزافزون بصیرت در نسل جوان است که مسئولان فرهنگی باید این فرصت طلایی را قدر بدانند و از این انرژی متراکم در نسل جوان امروزی، بیشترین بهره را برای شکوفایی کامل استعدادهای آنها ببرند.

دستگزار افزود: با وجود اینکه ثمره اعتکاف در ظاهر فردی است و چنین تصور می‌شود که یک فرد با حضور در فضای معنوی اعتکاف، به تهذیب نفس و خودسازی توفیق می‌یابد اما نباید از یاد ببریم که همیشه اصلاح جامعه از فرد آغاز می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اعتکاف ثمره و برکت خود را در سطح اجتماع نیز نشان می‌دهد و موجب می‌شود جامعه نیز به سوی صلاح و نیکی سوق یابد.

دستگزار اضافه کرد: اعتکاف زمینه را برای اندیشیدن فراهم می‌آورد چرا که در این مدت شغل‌ها و کارهای روزمره تعطیل و ذهن شخص از بسیاری از درگیری‌ها و دغدغه‌ها رها می‌شود و در نتیجه به برکت اعتکاف و پایبندی به احکام و شرایط آن، فرصتی پیش می‌آید که شخص در اثر استفاده از آن می‌تواند در اندیشه‌های ناب غرق شود و به اعجاز «فکر» دست یابد و به دنبال آن همه برنامه‌ریزی و کارهای آینده‌اش را بر اساس «اندیشه» بنا نهد.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود اعتکاف را فرصتی برای نهادینه کردن ریاضت و مهار نفس دانست و بیان کرد: یکی از برکت‌ها و ثمره‌های اعتکاف فراهم آمدن فرصت برای ریاضت است، اعتکاف به دلیل آنکه شخص را از بعضی از رفتارهای خوشایند نفس بازمی‌دارد و او را به انجام کارهای ناخوشایند نفس همانند روزه وامی‌دارد، مصداقی از ریاضت و مهار نفس است.

وی کاهش خشونت و رفتار مجرمانه افراد را یکی از برکت‌های اجتماعی اعتکاف دانست و یادآور شد: به عقیده جرم‌شناسان، بسط و گسترش مسائل معنوی سبب کاهش جرم و فساد در جوامع می‌شود و اعتکاف در این میدان می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند چرا که مشتمل بر چند عبادت است و آثار معنوی ویژه‌ای حتی بر افراد غیر معتکف بر جا می‌گذارد.

دستگزار با بیان اینکه برکت‌های اجتماعی اعتکاف را باید از دل آموزه‌های فقهی آن جویا شد، گفت: در واقع این آموزه‌‎ها به گونه‌ای تنظیم شده که افزون بر آنکه صحت اعتکاف در گرو رعایت آنهاست، روابط اجتماعی شخص را نیز سامان و ارتقا بخشیده و موجب می‌شود شخص با فراگیری این آموزه‌ها، روابط اجتماعی خود را اسلامی و همسو با توصیه‌های اهل بیت (ع) قرار دهد.

وی افزود: یکی دیگر از برکت‌های اجتماعی اعتکاف، زیباسازی گفتار است که از جمله در رهایی جدال و ستیزه با دیگران نمود می‌یابد، در واقع پرهیز از عوامل تفرقه‌‎آور و تلاش برای حفظ محبت و صفا میان یکدیگر در اثر تحریم جدال بر شخص معتکف شکل می‌گیرد.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود گره‎گشایی از کار دیگران را یکی از دیگر از برکت‌های اجتماعی اعتکاف عنوان کرد و ادامه داد: اعتکاف به ما می‌آموزد از محدوده «خویشتن‌‎بینی» بیرون آییم و در اندیشه دیگران نیز باشیم و تا آنجا که ممکن است گره از کار فرو بسته دیگران بگشاییم.