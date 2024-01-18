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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

مسوول کانون فرهنگی امامزاده سید ابراهیم (ع) لاهرود :

«اعتکاف» بسترساز کاهش خشونت و رفتار مجرمانه افراد در جامعه است

«اعتکاف» بسترساز کاهش خشونت و رفتار مجرمانه افراد در جامعه است

اردبیل-مسوول کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر لاهرود گفت: یکی از برکت‌های اجتماعی اعتکاف فراهم ساختن فرصتی برای نهادینه کردن مهار نفس بوده که موجب کاهش خشونت در جامعه می‌شود.

اسماعیل دستگزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبیین آثار اجتماعی اعتکاف اظهار کرد: یکی از برکت‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی، اقبال مردمی به ویژه نسل جوان به سنت حسنه «اعتکاف» است که نشان از معنویت‌گرایی جوانان و مردم این مرز و بوم دارد.

وی اعتکاف را مقام اول معنویت توصیف کرد و گفت: چنین اقبالی افزون بر اینکه به منزله پاد زهری برای آفت‌ها و آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آید، خط بطلانی بر کم‌رنگ شدن معنویت‌گرایی در نسل معاصر است.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود تصریح کرد: افزایش همه ساله اقبال به اعتکاف، نشانه خوبی بر افزایش روزافزون بصیرت در نسل جوان است که مسئولان فرهنگی باید این فرصت طلایی را قدر بدانند و از این انرژی متراکم در نسل جوان امروزی، بیشترین بهره را برای شکوفایی کامل استعدادهای آنها ببرند.

دستگزار افزود: با وجود اینکه ثمره اعتکاف در ظاهر فردی است و چنین تصور می‌شود که یک فرد با حضور در فضای معنوی اعتکاف، به تهذیب نفس و خودسازی توفیق می‌یابد اما نباید از یاد ببریم که همیشه اصلاح جامعه از فرد آغاز می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اعتکاف ثمره و برکت خود را در سطح اجتماع نیز نشان می‌دهد و موجب می‌شود جامعه نیز به سوی صلاح و نیکی سوق یابد.

دستگزار اضافه کرد: اعتکاف زمینه را برای اندیشیدن فراهم می‌آورد چرا که در این مدت شغل‌ها و کارهای روزمره تعطیل و ذهن شخص از بسیاری از درگیری‌ها و دغدغه‌ها رها می‌شود و در نتیجه به برکت اعتکاف و پایبندی به احکام و شرایط آن، فرصتی پیش می‌آید که شخص در اثر استفاده از آن می‌تواند در اندیشه‌های ناب غرق شود و به اعجاز «فکر» دست یابد و به دنبال آن همه برنامه‌ریزی و کارهای آینده‌اش را بر اساس «اندیشه» بنا نهد.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود اعتکاف را فرصتی برای نهادینه کردن ریاضت و مهار نفس دانست و بیان کرد: یکی از برکت‌ها و ثمره‌های اعتکاف فراهم آمدن فرصت برای ریاضت است، اعتکاف به دلیل آنکه شخص را از بعضی از رفتارهای خوشایند نفس بازمی‌دارد و او را به انجام کارهای ناخوشایند نفس همانند روزه وامی‌دارد، مصداقی از ریاضت و مهار نفس است.

وی کاهش خشونت و رفتار مجرمانه افراد را یکی از برکت‌های اجتماعی اعتکاف دانست و یادآور شد: به عقیده جرم‌شناسان، بسط و گسترش مسائل معنوی سبب کاهش جرم و فساد در جوامع می‌شود و اعتکاف در این میدان می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند چرا که مشتمل بر چند عبادت است و آثار معنوی ویژه‌ای حتی بر افراد غیر معتکف بر جا می‌گذارد.

دستگزار با بیان اینکه برکت‌های اجتماعی اعتکاف را باید از دل آموزه‌های فقهی آن جویا شد، گفت: در واقع این آموزه‌‎ها به گونه‌ای تنظیم شده که افزون بر آنکه صحت اعتکاف در گرو رعایت آنهاست، روابط اجتماعی شخص را نیز سامان و ارتقا بخشیده و موجب می‌شود شخص با فراگیری این آموزه‌ها، روابط اجتماعی خود را اسلامی و همسو با توصیه‌های اهل بیت (ع) قرار دهد.

وی افزود: یکی دیگر از برکت‌های اجتماعی اعتکاف، زیباسازی گفتار است که از جمله در رهایی جدال و ستیزه با دیگران نمود می‌یابد، در واقع پرهیز از عوامل تفرقه‌‎آور و تلاش برای حفظ محبت و صفا میان یکدیگر در اثر تحریم جدال بر شخص معتکف شکل می‌گیرد.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود گره‎گشایی از کار دیگران را یکی از دیگر از برکت‌های اجتماعی اعتکاف عنوان کرد و ادامه داد: اعتکاف به ما می‌آموزد از محدوده «خویشتن‌‎بینی» بیرون آییم و در اندیشه دیگران نیز باشیم و تا آنجا که ممکن است گره از کار فرو بسته دیگران بگشاییم.

کد مطلب 5998198

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