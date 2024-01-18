فاز اول مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران در محوطه‌ای به مساحت ۱۴۵ هزار متر مربع آماده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرحله اول ساخت و تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران از ابتدای سال آینده وارد فاز دوم (یادمان والفجر هشت) خواهد شد، افزود: فاز اول مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران در محوطه‌ای به مساحت ۱۴۵ هزار متر مربع آماده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت که شامل حسینیه وداع، بیمارستان صحرایی، مجموعه‌های نمایشگاهی و استقرار بخشی از تجهیزات نظامی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران اولویت فاز دوم مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران را احداث تانک فارم و سالن آمفی تئاتر عنوان کرد و گفت: توسعه و تکمیل فاز دوم به مساحت ۱۱۰ هزار متر مربع از سال آینده آغاز خواهد شد.

سرهنگ پاسدار سلامی میزان پیشرفت فاز اول را ۹۳ درصد و همچنین فاز دوم را ۶۵ درصد اعلام کرد.