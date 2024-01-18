ضرورت احیای واحدهای راکد و معطل مانده تولید مرغ در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی در جلسه شورای اداری استان البرز گفت: رهبر معظم انقلاب علاوه بر نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «رشد تولید و مهار تورم» به همه ما مأموریت دادند ایمان و امید را در بین مردم تقویت کنیم.

وی امیدافزایی را در گرو رشد تولید و مهار تورم دانست و افزود: این اقدام مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت و در کنار پرداختن به این موضوعات نباید از تقویت ایمان مردم غافل شویم و باید به این وظیفه همگانی خود نیز عمل کنیم.

عباسی با اشاره به اینکه کارگزاران نظام اسلامی نباید درباره مسئله مذکور غفلت کنند، مطرح کرد: یکی از اقدامات خوب مجلس، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان و یکی از دستاوردهای آن رشد کمّی ۶۰ درصدی تعداد شرکت‌های دانش بنیان در کشور و استان البرز در سال گذشته بود.

باید خام فروشی را کنار بگذاریم

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس عنوان کرد: ما باید در کشور خام فروشی را کنار بگذاریم و به دنبال کسب ارزش افزوده بالاتر از مواد خام باشیم. بعضاً در استان البرز امکاناتی که می‌تواند در اختیار پارک علم و فناوری باشد در اختیار مجموعه‌های خارج از استان و غیر بومی قرار داده می‌شود.

وی گسیل امکانات به سمت شرکت‌های دانش بنیان را ضروری دانست و بیان کرد: ۱۱ آئین نامه در شورای راهبری فناوری‌ها مصوب و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در صندوق مذکور اختصاص پیدا کرده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و مابقی هم برای حمایت از ظرفیت دانش بنیانی عملیاتی خواهد شد.

عباسی گفت: یکی از موارد در حکم انتصاب استاندار البرز «توسعه گلخانه» بود اما استان ما رشد آن‌چنانی در این زمینه نداشته است. تعاونی کشاورزان ماهدشت زمین‌های قابل توجهی دارند اما باید تصفیه خانه مورد نظر کامل شود تا آب مورد نیاز آنها را تأمین کند و از این ظرفیت بلا استفاده نیز استفاده شود.

تولید پایدار در کشور با حمایت از واحدهای خرد

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس خطاب به رئیس جهاد کشاورزی البرز اظهار کرد: تولیدکنندگان در سه شهرک گلخانه‌ای البرز سرمایه گذاری کرده‌اند اما با مشکل کمبود آب و برق مواجه هستند. اختصاص تسهیلات بدون حمایت‌های بعدی به عدم بهره برداری از محصولات ختم شده و مطلوب نیست.

عباسی با اشاره به لزوم احیای واحدهای راکد و معطل مانده تولید مرغ در البرز، تصریح کرد: برخی از مرغداری‌های استان، کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند که باید این ظرفیت‌های راکد فعال شوند.

به گفته وی، مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب و کار مجلس هم به دنبال حذف رانت و امضاهای طلایی و فعال کردن ظرفیت‌های خرد در کشور بود لذا با این ظرفیت ایجاد شده دیگر نیازی به انحصار و ایجاد مگافارم های ۳۰ میلیون قطعه‌ای نداریم؛ باید با حمایت از واحدهای خرد، تولید پایدار در کشور ایجاد کنیم.

جلوی چوب حراج زدن به اراضی کشاورزی را می‌گیریم

عباسی امنیت غذایی را از ضروریات دانست و خاطرنشان کرد: در ماده ۹ تبصره ۲ قانون جهش تولید مسکن، اراضی درجه یک و دو استان البرز و مجموعه‌های تحقیقاتی و تولید بذر جزو مستثنیات این قانون هستند. مسکن و شهرسازی البرز ۱۹۰ هکتار زمین درجه یک را سند زده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: این کار خلاف قانون است و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت باید جلوی این خلاف قانونی را بگیرد، در غیر این صورت ما در مجلس اقدام خواهیم کرد و جلوی چوب حراج زدن به اراضی کشاورزی را خواهیم گرفت تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.