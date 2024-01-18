به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی شاهین زاده ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه گشت مشترک از واحدهای صنفی رستوران و غذا فروشی بیرون بر با حضور بازرسین اداره صمت و شبکه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی اتاق اصناف و بسیج اصناف افزود: از بین چندین واحد صنفی بازرسی شده، تعدادی واحد صنفی به عنوان متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه عنوان کرد: واحدهای صنفی در سطح شهرستان گناوه در قالب گشتهای مشترک بازرسی یا به صورت بازرسی نوبهای مورد نظارت و پایش مستمر قرار میگیرند که در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: رعایت دستورالعملهای بهداشتی، نصب و رعایت قوانین و مقررات صنفی از ملاکهای ارزیابی بازرسی از این واحدهای صنفی است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه از همکاری و همیاری همه مدیران و کارشناسان این گشتهای مشترک که با دستور و رصد استاندار و راهبری فرماندار در حال اجرا است قدردانی کرد و از همشهریان خواست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی گزارش خود را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه برخط پاسخگویی اعلام کنند.
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