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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۵۹

سرپرست صمت شهرستان گناوه:

بازرسی از واحدهای صنفی غذاخوری و رستوران‌ها در گناوه تشدید شد

بازرسی از واحدهای صنفی غذاخوری و رستوران‌ها در گناوه تشدید شد

گناوه- سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه از تشدید نظارت و بازرسی از رستوان ها و سالن‌های غذاخوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی شاهین زاده ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه گشت مشترک از واحدهای صنفی رستوران و غذا فروشی بیرون بر با حضور بازرسین اداره صمت و شبکه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی اتاق اصناف و بسیج اصناف افزود: از بین چندین واحد صنفی بازرسی شده، تعدادی واحد صنفی به عنوان متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه عنوان کرد: واحدهای صنفی در سطح شهرستان گناوه در قالب گشت‌های مشترک بازرسی یا به صورت بازرسی نوبه‌ای مورد نظارت و پایش مستمر قرار می‌گیرند که در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نصب و رعایت قوانین و مقررات صنفی از ملاک‌های ارزیابی بازرسی از این واحدهای صنفی است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه از همکاری و همیاری همه مدیران و کارشناسان این گشت‌های مشترک که با دستور و رصد استاندار و راهبری فرماندار در حال اجرا است قدردانی کرد و از همشهریان خواست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی گزارش خود را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه برخط پاسخگویی اعلام کنند.

کد مطلب 5998240

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