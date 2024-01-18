برند نساجی در مازندران احیا و کامل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح واحد تولیدی نخ در قائمشهر با بیان این تولید داخل سبب ایجاد اشتغال و خلق ثروت می‌شود، گفت: خلق ثروت در واحدهای تولید منابع پایداری برای کشور ایجاد می‌کند و این کار جهاد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با اظهار اینکه اکنون در جنگ اقتصادی هستیم گفت: دولت از واحدهای تولیدی حمایت می‌کند و همه به دنبال آن هستیم که گره از تولیدکننده باز کنیم و منابع تأمین مالی ارزی و ریالی صنعت را حل کنیم.

وی رقابت پذیری کالاهای داخلی با واردکنندگان را مساله مهم برشمرد و گفت: باید نظام تعرفه‌ای را به گونه‌ای تنظیم کنیم که تولیدکننده داخلی صیانت شود و بتوانیم و اگر ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی بازار است باید به آن اتکا کنیم.

منظور با اشاره به تولید انواع نخ، پارچه در کارخانه قائمشهر تصریح کرد: همچنین فرش تولید در آن با قابلیت و استانداردهای روز دنیا در حال تولید است و وظیفه ما حمایت این واحدهای تولید است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اظهار اینکه مازندران به صنعت نساجی معروف بوده است، گفت: نشان نساجی باید برای مازندران تقویت شود و زنجیره تولید نساجی در استان از محل محصولات پتروشیمی، پنبه و کشاورزی باید کامل شود.

وی تصریح کرد: صنعت پارچه باید براساس توانمندی داخلی بنا شود زیرا پارچه تولید داخل به راحتی قابلیت رقابت با محصولات خارجی دارد و آینده این صنعت روشن است.