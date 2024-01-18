ارسال ۱۷۰۶ اثر به دومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی»

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حاج علی‌اکبری عصر پنج‌شنبه در آیین اختتامیه دومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی»، از ارسال ۱۷۰۶ اثر به دبیرخانه این رویداد خبر داد و گفت: خوشبختانه آمار حاکی از آن دارد که این آمار نسبت به دوره گذشته افزایش ۳ برابر داشته است.

وی با اشاره به اینکه در دومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی شاهد استقبال خوب فعالان شعر و ادب از این رویداد بودیم، تصریح کرد: در دومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی ۴۲۰ نفر از فعالان شعر و ادب ایران از همه استان‌ها حضور پیدا کرده بودند.

این مسوول با یادآوری اینکه یکی از برنامه‌های جنبی دومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی برگزاری نمایشگاه خوشنویسی آثار استاد نیک‌بین با اشعار حسین منزوی بود، خاطرنشان کرد: این نمایشگه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) دایر شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در خصوص بخش‌های مختلف دومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی، اظهار کرد: این بخش‌ها شامل غزل فارسی در قالب تک اثر، غزل ترکی تک اثر و نیز مجموعه غزل بود که شامل بخش پژوهش، مقاله، کتاب و پایان‌نامه نیز می‌شد.