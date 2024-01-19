به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: طرح آرامش در شهر با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان به مدت ۲ روز در آذربایجان غربی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و تجهیزات اجرا شد، ۲۰۲ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۵۹۰ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه کشف و جمع آوری ۱۶۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز از دیگر نتایج اجرای این طرح بوده است، گفت: در این طرح ۶ باند منهدم، ۱۴۰ نقطه آلوده پاک‌سازی، چهار دستگاه خودرو توقیف و ۲ قبضه سلاح نیز کشف شد.

سردار جهانبخش با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی اظهار کرد: سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.