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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۳

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

۷۹۲ قاچاقچی و معتاد متجاهر در آذربایجان‌غربی‌ دستگیر شدند

۷۹۲ قاچاقچی و معتاد متجاهر در آذربایجان‌غربی‌ دستگیر شدند

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت دستگیری و جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر گفت: در این راستا ۷۹۲ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: طرح آرامش در شهر با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان به مدت ۲ روز در آذربایجان غربی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و تجهیزات اجرا شد، ۲۰۲ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۵۹۰ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه کشف و جمع آوری ۱۶۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز از دیگر نتایج اجرای این طرح بوده است، گفت: در این طرح ۶ باند منهدم، ۱۴۰ نقطه آلوده پاک‌سازی، چهار دستگاه خودرو توقیف و ۲ قبضه سلاح نیز کشف شد.

سردار جهانبخش با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی اظهار کرد: سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.

کد مطلب 5998467

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    نظرات

    • عباس گل IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      به فکردرمان بیماران مبتلا به اعتیاد باشید بطوررایگان به مسنها وکهنسالان مانندقدیم وسابق تریاک بطورسهمیه بدهید نگذارید موادناخالص مصرف کنند که باعث بیماریهای متعددی شود که قابل درمان نباشد سخت گیری بس است

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