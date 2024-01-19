زینب تقوایی تهیهکننده سینما و تلویزیون درباره فعالیت های این روزهای خود برای ساخت قصههای جدید در تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول پیش برد چند قصه هستیم که هر کدام در مرحله متفاوتی است و بنا به نیاز مخاطب و مهیا شدن شرایط، انتخاب خواهیم کرد کدام قصه را زودتر به تولید برسانیم.
وی در پاسخ به ژانر پروژه پیش رو و علاقهمندی خود برای تولید اثر بیان کرد: هیچوقت خودم را محدود به فضا و ژانر مشخصی نکردم و مثل تمام اینسالها همچنان که دغدغه تهیه اثر در فضای درام را داشتم گاهی به سمت تولید کمدی رفتم. در حال حاضر هم نگاهم فقط معطوف به یک ژانر نیست و قصههایی که در دست داریم نیز در فضاهای متفاوتی هستند.
تقوایی با تاکید بر اینکه فضای جامعه تا حدودی مشخص میکند که فیلمساز به کدام سمت حرکت کند، عنوان کرد: بیش از آنکه شرایط تهیه و تولید برایم مهم باشد، نیاز مخاطب را اولویت قرار میدهم. یک زمان دغدغهای اجتماعی و لزوم پرداختن به مسالهای در خانواده من را به سمت ساخت آثاری چون «مدینه» و «پشت بام تهران» سوق داد و یک زمانی مثل دوران کرونا برای روحیه بخشی به مردم کمدیهای «باخانمان» و «دودکش» را تهیه کردم.
این تهیهکننده درباره دلایل ماندگاری نام یک کمدی تلویزیونی در ذهن مخاطب در قیاس با کمدی های شبکه نمایش خانگی بیان کرد: برای موفقیت یک سریال کمدی فارغ از کیفیت، آنچه که در جهت افزایش اقبال عمومی بسیار موثر بوده، شرایط پخش است. یکی از دلایل مهم اینکه سریالهای کمدی تلویزیون تبدیل به برند و نامهای به یادماندنی میشوند پخش هر شبی اثر است. در پخش هر شبی مخاطب خیلی زود با قصه و کاراکترها خو میگیرد و جهان سریال را میشناسد و خودش را در آن پیدا میکند اما پخش سریال کمدی در نمایش خانگی به صورت هفتگی است و به هر حال همین موضوع ضریب این اتفاق را کاهش میدهد.
تقوایی با اشاره به اهمیت و تاثیر تماشای جمعی یک اثر کمدی اظهار کرد: معتقدم کمدیها را باید در جمع نگاه کرد، خنده، خنده میآورد و این خندههای جمعی است که اعتبار و نشان اقبال یک اثر کمدی میشود. این اتفاق هم در فیلم سینمایی و هم در سریال صادق است. به هر حال خیلیها آثار نمایش خانگی را به صورت فردی تماشا میکنند کما اینکه در جامعه می بینیم چقدر از طریق گوشیهای موبایل در زمان های مختلف دنبالکننده سریالها در نمایش خانگی هستند.
این تهیهکننده سینما و تلویزیون درباره تولید دوباره و بازگشت سریال های چند فصلی و برندها مثل «پایتخت»، «زیرخاکی» و … به تلویزیون و احتمال ساخت فصل جدید سریال «دودکش» عنوان کرد: خوشحال هستم که تلویزیون به سراغ میراث خود رفته و بیتردید این یک حرکت رو به جلو است. درباره تولید فصل جدید «دودکش» نیز مذاکراتی انجام شده است. آنچه که برای خودم در مورد تداوم تولید «دودکش» اهمیت دارد این است که در عین حفظ هویت شکل گرفته «دودکش» در ۲ فصل قبل، قصهای جذاب برای ارایه به مخاطب داشته باشیم.
تقوایی درباره ملاحظاتی که لازم است نسبت به تولید فصل جدید سریال ها وجود داشته باشد، بیان کرد: تولید فصلهای بعدی یک سریال وسواس بیشتری مطالبه میکند چرا که هر کاستی میتواند موفقیت و اقبال آن اثر را به ضد خودش بدل کند. در مورد ساخته شدن فصل سوم «دودکش» نیز باید ببینیم با توجه به تعهد و مشغله همکارانمان در سایر پروژهها تا چه اندازه شرایط فراهم میشود.
نظر شما