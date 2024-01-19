به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به منظور بررسی پرونده انضباطی رقابت های باشگاهی این رشته روز یکشنبه (اول بهمن) برگزار می شود.

سجاد پذیرفته بازیکن تیم ملی بسکتبال که با مهرام در لیگ برتر شرکت دارد یکی از بازیکنان احضار شده به این نشست انضباطی است.

دیدار دو تیم مهرام و طبیعت در لیگ برتر بسکتبال با حواشی همراه بود و به همین دلیل از سجاد پذیرفته و محمدرضا جعفری برای رسیدگی به پرونده این دیدار دعوت شده است.

در نشست انضباطی روز یکشنبه به دو پرونده انضباطی لیگ دسته اول نیز رسیدگی خواهد شد.