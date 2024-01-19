به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در نماز جمعه این هفته رشت با گرامیداشت میلاد امام جواد (ع) اظهار کرد: در روایت‌ها آمده است که مسلمانان باید با دشمنان خدا دشمنی ورزیده و با دوستان خدا همواره اظهار دوستی کند، لذا بانگ «الموت الاسرائیل» یعنی عمل به دستور خدا که همانا اظهار دشمنی با دشمنان خدا است.

وی با بیان اینکه مردم در انتخاب کاندیداهای مجلس پیش رو ببینند که نامزدها نگاهشان به غرب و آمریکا چگونه است تا حساب خود را با کسانی که آمریکا را هنوز کدخدا می‌پندارند جدا کنند، افزود: در هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک‌های خود را متوجه تروریست‌های داعش و موساد کرده است و این موشک‌های نقطه زن دارای پیام‌هایی از جمله انتقام از رژیم منحوس صهیونیستی و داعش داشته و به رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی هشدار داد تا بداند جمهوری اسلامی در وقت مقتضی در هر جای دنیا اراده کند دشمنان ملت ایران را ادب می‌کند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه این موشک‌ها به کشورهای دلداده رژیم منحوس صهیونیستی هشدار داد تا بدانند که جمهوری اسلامی مبتنی بر مکتب اسلامی است و در برابر دشمنان ملت مقتدرانه عمل می‌کند، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در تقابل با بدخواهان ملت ایران تعارف ندارد.

فلاحتی با اشاره به جنایات رژیم منحوس صهیونیستی طی بیش از ١٠٠ روز مقابله با مقاومت مردم غزه دچار اضمحلال شده‌اند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ١٩ دی ماه در خصوص حرکت صهیونیست‌ها فرمودند؛ شکست رژیم منحوس صهیونیستی یعنی به هیچیک از اهدافش که همانا شکست حماس و جلوگیری از اقدامات مقاومت بود که نتوانست به اهداف شوم خود برسد.

وی با بیان اینکه در این ایام سران صهیونیستی ٢٠ نشست با کشورهای اروپا برگزار کرده تا غزه را نابود کند اما امروز دنیا اعتراف می‌کند که حماس نابود شدنی است، گفت بیش از ٣٠ هزار کشته و زخمی نظامی‌ها و قداره کشان در پناهگاه‌های صهیونیستی بودند که خود نشان از ضعف این رژیم ترمیم ناشدنی است.

خطیب جمعه رشت با بیان اینکه حماس، حشدالشعبی، انصارالله قوت و قدرت گرفته و در باب المندب در برابر دنیا ایستادگی می‌کند، گفت: این قدرت در شرایط تحریم‌ها و قداره کشی‌ها به وجود آمده است و قطعاً نشان از قدرت جبهه مقاومت در برابر دنیاست.

وی با بیان اینکه نظام استکبار می‌خواهد از کشتی‌های صهیونیستی و آمریکا محافظت کرده و رهبران مقاومت را از بین ببرند، ادامه داد: یمنی‌ها با قدرت و اقتدار گفته است تا آخر ین لحظه از غزه دفاع می‌کنیم و از قداره کشان دنیا واهمه‌ای نداریم.

امام جمعه رشت با گرامیداشت روز میلاد حضرت علی (ع) و ایام اعتکاف افزود: در روایات آماده نسبت به مردم خورده گیری نکنید و قدر خود را با کناره گیری از کارهای پست بالا ببرید لذا سرزنش زدن ملاک مسیر اصلاح نیست.

فلاحتی با تاکید بر سرعت در اجرای آزاد راه که به گفته مسؤولان در حال تکمیل شدن است، گفت: توصیه و تاکید می‌کنم تا مساله سراوان، ۲ رودخانه و تالاب انزلی نیز در دستور کار قرار بگیرد.