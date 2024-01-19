به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات کانتندر ترکیه در رده سنی زیر ۱۵ سال فراز شکیبا با برد ۳ بر صفر مقابل نماینده ترکیه در مرحله‌ی یک چهارم پایانی، به جمع ۴ نفر برتر راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد. شکیبا برای رسیدن به فینال با نماینده ژاپن مسابقه خواهد داد.

همچنین در مرحله یک چهارم پایانی رده سنی زیر ۱۹ سال، آریا نصیری با پیروزی ۳ بر یک مقابل نوید شمس راهی نیمه نهایی شد.

امیرمهدی کشاورزی دیگر نماینده کشورمان در این مرحله مقابل نماینده سنگاپور با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و حریف نصیری در نیمه نهایی رده سنی زیر ۱۹ سال شد.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در کانتندر ترکیه بر عهده حسین شعاری می‌باشد.