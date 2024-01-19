داشتن مجلس تراز انقلاب اسلامی نیاز ضروری برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به اهمیت داشتن مجلس تراز انقلاب اسلامی بیان کرد: مجلس از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد.

وی تصریح کرد: مجلس، پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است.

مصلح تاکید کرد: درباره قداست، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسائل کشور، اصول مصرح در قانون اساسی در مورد مجلس، بیانات رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و بیانیه‌ها و سخنان رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بهترین دلیل و گواه است.

وی با اشاره به اجلاس ائمه جمعه به برخی از بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم ما در هر موقعیتی که کشور و انقلاب نیاز به دفاع داشته است با به خیابان آمدن، صبر، شعار و حمایت و حتی با رفتن به میدان جنگ، وفاداری خود را نشان داده‌اند و به همین علت امام بزرگوار قاطعانه می‌فرمود ایمان مردم ما بهتر از ایمان مردم صدر اسلام است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به مسأله فلسطین تصریح کرد: امروز دست خدا در مسأله بین‌المللی غزه قابل مشاهده و نمایان است. مردم مظلوم و مقتدر غزه توانستند دنیا را تحت تأثیر مبارزات خود قرار دهند و امروز دنیا به این مردم و مبارزان و گروه مقاومت آن‌ها به چشم قهرمان نگاه می‌کند.

وی افزود: برجسته شدن مظلومیت و در عین حال پیروزی مردم غزه در چشم جهانیان، از آثار و برکات صبر و توکل آنان است. در مقابل، امروز کسی در دنیا قائل به پیروزی رژیم غاصب و خبیث صهیونیستی در جنگ نیست و در نظر آحاد مردم دنیا و سیاسیون، این رژیم، موجودی ظالم، بی‌رحم، گرگ خونخوار و شکست خورده و متلاشی است. مردم غزه با ایستادگی خود اسلام را در چشم انسان‌های جستجوگر عالم، ترویج و قرآن را محبوب کردند.

مصلح با تحسین کار بزرگ ملت یمن و دولت انصارالله در پشتیبانی از مردم غزه ادامه داد: یمنی‌ها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه وارد کردند و از تهدید آمریکا نترسیدند چرا که انسان خداترس از غیر خدا نمی‌ترسد و این کار آنها حقاً و انصافاً مصداق جهاد فی سبیل الله است.

وی گفت: به اذن پروردگار این مجاهدت‌ها، مقاومت‌ها و فعالیت‌ها تا پیروزی ادامه پیدا کند و خداوند نصرت و یاری خود را شامل همه کسانی نماید که در راه مورد رضایت او حرکت می‌کنند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به انتصاب فرمانده جدید انتظامی شهرستان دشتستان گفت: مردم قدردان همه مدیران انقلابی هستند که صادقانه و مجاهدانه به مردم خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: با تمام وجود از همه مدافعان امنیت حمایت می‌کنیم به ویژه از نیروی انتظامی در مقابله با پدیده‌ها و عوامل فساد که در فضای مجازی و حقیقی امنیت اخلاقی و روانی مردم ما را تهدید می‌کنند و جامعه مذهبی و انقلابی را نگران کرده است حمایت می‌کنیم.