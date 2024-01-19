به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم عسکری اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری ۳۲ هزار و ۷۲۱ کیلومتر شبکه و انشعاب و ۲ هزار و ۳۷۸ ایستگاه شامل ایستگاه‌های تقلیل فشارCGS و CGS/TBS، TBS ، MS ، MRS ، PRU و ایستگاه CNG مادر نشت‌یابی شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های مدونی برای شناسایی و رفع نشتی‌ها در شرکت گاز استان تدوین شده است، افزود: تحقق این اهداف می‌تواند زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه و جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطرنشان کرد: نشت یابی و رفع فوری نشت یکی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان اصفهان است و در این زمینه هر ساله به طور مستمر و منظم، همکاران تلاش‌گر نشت یاب و بهره برداری در سطح شهر و استان اصفهان نسبت به نشت یابی و رفع نشتی‌ها از شبکه‌ها و تأسیسات اقدام می‌کنند.

عسکری عوامل مختلف نشتی شبکه‌های گازرسانی را شامل فرونشست زمین، حفاری‌های غیر مجاز و بدون هماهنگی، تنش‌های ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین برشمرد و گفت: از مردم و مسئولان سازمان‌ها و ادارات تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه شرایط نا ایمن، مراتب را به مرکز امداد گاز استان به شماره ۱۹۴ اطلاع دهند؛ همچنین از هرگونه حفاری، دستکاری علمک، رگولاتور و کنتور خودداری کنند.