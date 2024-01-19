نابودی کامل رژیم صهیونیستی نزدیک است/ لزوم مشارکت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج با اشاره به سالروز ولادت امام جواد (ع) بیان کرد: زندگی این امام نیز کوتاه اما از همه جهات، پربرکت و با جریانات مختلفی مواجه بود. او امامت سختی داشت و در میادین مختلف به مبارزه با کفر و ظلم و ستم می‌پرداخت، با عقاید و افراد منحرف فراوانی سر وکار داشت اما همه را مدیریت می‌کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی با اشاره به اینکه مهم‌ترین درسی که امروز می‌توان از این امام گرفت، مقاومت است، عنوان کرد: اعتکاف در ماه رجب فرصتی است تا انسان بتواند از نظر فردی و اجتماعی خود را تقویت کند. اعتکاف، بخشی از تربیت معنوی و تعالی روح را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه اعتکاف به ما تمرین کردن و همراهی با مردم جامعه را یاد می‌دهد؛ مراقب باشیم در مسیر زندگی از یاد خدا غافل نشویم، مسجد را بهترین مکان برای رشد انسان دانست و خاطرنشان کرد: در ایام اعتکاف، شخص معتکف سه روز از همه مشغولیت‌های دنیا فاصله می‌گیرد و به درون خود سرکشی می‌کند.

آثار تبیینی اعتکاف را قدر بدانیم

نماینده ولی فقیه در استان البرز ادامه داد: در این فرصت معتکف به نوعی خانه تکانی می‌کند، از بعد مادی می کاهد و به بعد معنوی خود می‌افزاید. عبادت خدا و مناجات با او در جنین شرایطی برای انسان آرامش‌بخش است. این ایام آثار تبیینی، اخلاقی و اجتماعی بسیاری دارد که باید آنها را قدر دانست.

به گفته امام جمعه کرج، اعتکاف اردو نیست، بلکه یک اقدام معنوی است، اگر کسی توان انجام آن را دارد دریغ نکند و اگر هم توان شرکت در این مراسم را ندارد به مراکزی که این برنامه در آنها برگزار می‌شود کمک کند. رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند که برنامه‌های جمعی اعتکاف نباید با خلوت معتکفان منافات داشته باشد.

وی در خصوص ۲۹ دی و نامگذاری آن به نام روز غزه گفت: ۱۰۵ روز از مقاومت بی نظیر مردم غزه با وجود تعداد بالای شهدا و زخمی‌ها می‌گذرد و آنها هر روز عزیزتر و دشمنانشان ذلیل‌تر می‌شوند، تا جایی که رهبر معظم انقلاب فرمودند که غزه قهرمانانه می جنگد و دنیا را تحت تأثیر مبارزات خود قرار داده و هر روز که می‌گذرد، رژیم صهیونیستی شکست خورده تر می‌شود.

نابودی کامل رژیم صهیونیستی نزدیک است

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی افزود: دشمنان آنها می‌خواستند حماس را نابود کنند اما خودشان در چاهی که حفر کردند مدفون شدند. جبهه مقاومت هر روز راه را برای نفس کشیدن رژیم کودک کش تنگ‌تر می‌کند اما حامیان آنها فقط رجزخوانی می‌کنند و کاری از دستشان بر نمی‌آید.

وی با بیان اینکه صبح پیروزی و نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی نزدیک است، اظهار کرد: فرزندان غیور، مؤمن و مجاهد در نیروی هوایی سپاه به نمایندگی از مردم ایران با شلیک موشک بالستیک و انهدام کامل مقر تروریست‌ها برای دشمنان اسلام و انقلاب اعم از موساد و داعش جهنمی درست کردند که تصور آن را نیز نمی‌کردند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز تصریح کرد: ایران قطعاً تمایلی به افزایش تنش در منطقه ندارد اما لازم است با قدرت از منافع مشروع خود دفاع کند. حرکت فرزندان این مملکت، پیام‌های روشنی به مستکبران عالم داشت و برای مستضعفان دلگرمی بود.

پاکستان به نیروهای مسلح ما حمله نکرده، به تروریست‌ها حمله کرده است

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی مطرح کرد: دشمنان بدانند که انتقام از آمران و عاملان جنایت ددمنشانه علیه ملت ایران آغاز شده و هیچ نقطه امنی برای آنان در منطقه وجود ندارد و این جریانات تا نابودی آخرین نفرات آنها ادامه خواهد داشت. این اقدام سپاه نشانه هماهنگی میدان و دیپلماسی بود.

وی با بیان اینکه امنیت و منافع کشور خط قرمز ماست، عنوان کرد: دو کشور ایران و پاکستان دوست هستند و نمی‌خواهند دشمن در این میان میدان داری کند و تروریست‌ها در منطقه حضور داشته باشند. بنابراین پاکستان به نیروهای مسلح ما حمله نکرده بلکه به تروریست‌های مستقر در این خاک حمله کرده است.

امام جمعه کرج با اشاره به برخی شیطنت‌ها و صحبت‌هایی که شنیده می‌شود، توضیح داد: اوضاع مرزی دو کشور تحت کنترل است و مسؤولان هر دو کشور خواستار پاکسازی منطقه از وجود تروریست‌ها اما آمریکا و انگلیس به دنبال ایجاد تنش در ایران و همچنین اختلاف و درگیری هستند تا مرزها را ناامن جلوه دهند.

برای حفاظت از منافع کشور با کسی تعارف نداریم

نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه مسؤولان دو کشور مشغول کار دیپلماسی خود هستند و نباید به حرف‌ها و فضاهای ساخته شده توجه شود، خاطرنشان کرد: در اقدام اول، سپاه دو منطقه را به صورت همزمان مورد عملیات قرار داده و نشان داد که داعشیان و صهیونیست‌ها برای ما یکسان هستند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی مطرح کرد: این اقدامات نشان داد ما توانمندی مدیریت نبرد را داریم. نیروهای ما با این اقدام اعلام کردند که اولاً برای حفاظت از منافع کشور با کسی تعارف ندارند و دوماً اسرائیل بداند که در برد موشکی ما قرار دارد و اگر اراده کنیم و انتقام بگیریم جز ویرانه‌ای از آن بر جا نمی‌ماند.

وی این اقدام را گوشمالی اسرائیل و حامیانش برای آینده دانست و در خصوص انتخابات گفت: امام خمینی فرمودند که انتخاب با ملت است، یعنی نظر مردم تعیین کننده است. یکی از اصول اسلامی این است که دقت شود مردم چه خواسته‌ای دارند زیرا اهداف اسلامی وقتی محقق می‌شود که مردم پای کار باشند.

حضور در انتخابات، یعنی حفظ تمامیت ارضی

امام جمعه کرج با تاکید بر حضور مردم در عرصه‌های مختلف افزود: حضور مردم در انتخابات آثار فراوانی دارد که باید به آنها توجه شود. این حضور یعنی تکریم شهدا، پایبندی به اصول اسلامی و انقلابی، حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت نظام، گام برداشتن در مسیر استقلال و آزادی و حفظ آرمان‌ها، دستاوردها و ارزش‌های نظام.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی، مخالفت با دیکتاتوری، آزادی بیان و ناامید سازی دشمنان و امیدوار کردن دوستان، ایجاد نشاط اجتماعی، نزدیک شدن به ایران قوی، تقویت قانونمداری و تضعیف دشمن و نقش خود را در مدیریت کلان نادیده نگرفتن را از دیگر دستاوردهای حضور پرشور مردم در انتخابات دانست.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: ما با حضور پرشور و باشکوه در انتخابات پیش رو نشان می‌دهیم که همچنان پای آرمان‌ها و ارزش‌های این نظام و انقلاب ایستاده‌ایم. اسفند ماه بار دیگر رقابتی سالم و امن در ایران برگزار و این دیار و سرزمین سرافراز و سربلند خواهد شد.