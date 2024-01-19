به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تربت جام اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حضور مردم که نقش بسیار تأثیرگذار در سرنوشت مدیریت کشور دارد عرصه انتخابات است، حضور مردم در عرصه انتخابات در ابعاد مختلف یک مساله حیاتی و حائز اهمیت است.

امام جمعه تربت جام افزود: اگر مردم حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی داشته باشند اولاً امنیت کشور در مقابل هجمه‌های بدخواهان تضمین می‌شود، دشمنان ما می‌بینند که مردم پای نظام و انقلاب هستند در واقع هر برگه رأی که در صندوق‌ها ریخته شود در قدم اول رأی به جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: ثمره دوم مشارکت حداکثری مردم این است که گفتمان مردم سالاری دینی را حفظ و تقویت می‌کند در واقع مردم با حضور خود در عرصه انتخابات از حق خودشان مراقبت و صیانت می‌کنند.

اسلامی اظهار کرد: یکی از هدایای انقلاب اسلامی به ملت ایران مساله انتخابات و مردم سالاری دینی بود، قبل از انقلاب اصلاً سلیقه، حرف، رأی و نظر مردم مطلقاً مورد توجه طاغوت نبود.

امام جمعه تربت جام گفت: ثمره سوم حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات این است که وقتی مردم با مشارکت حداکثری، با بصیرت و با انتخاب اصلح در انتخابات حضور پیدا کنند یک مجلس قوی و کارآمد و انقلابی و دردمند دردهای مردم شکل خواهد گرفت و چنین مجلسی است که می‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند، لذا امیدواریم در اسفند ماه امسال یک انتخابات باشکوه را با همان چهار راهبرد امنیت، سلامت، رقابت، مشارکت که مقام معظم رهبری فرمودند رقم بخورد که قطعاً انتخاباتی با چنین ویژگی‌هایی عامل امنیت ملی، وحدت و انسجام ملی، پیشرفت و توسعه و حل مشکلات خواهد بود.