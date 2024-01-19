فاصله بین مردم و مسؤولان باید به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان درویشی ظهر جمعه در بازدید یک روزه خود به بخش ننور شهرستان بانه، ضمن تقدیر از استقبال و مشارکت گرم مردم این روستا اظهار کرد: این مشارکت‌ها منجر به تصمیم گیری درست و دقیقی برای خود مردم خواهد شد و مسیر را برای رفع مشکلات هموار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه فاصله بین مردم و مسؤولان باید بر اساس شعار دولت ما که دولتی مردمی است، کاهش یابد، افزود: ما باید به واسطه حضور در میان مردم بتوانیم صحبت‌ها را مستقیم بشنویم و یک شفافیت علنی را به وجود بیاریم که مردم هم در واقع تصمیم گیر باشند و مشورت بدهند، تصمیماتی که مسؤولان برای آینده مردم در حوزه عمرانی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی و حتی بحث‌های معیشتی در جریان باشند.

وی بیان کرد: این شفافیت علنی باعث نزدیک شدن بیشتر دل‌های ما می‌شود و در واقع بتوانیم تصمیمات خوبی را برای این خطه غیرتمند داشته باشیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه در مورد اهمیت مرز هنگه ژال در بخش ننور بانه گفت: بحث بازبینی فرآیند استفاده از این بازارچه موقت مرزی را در دستور کار خود قرار دادیم و تصمیمات خوبی را خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: باید در مرحله اول یک آسیب شناسی در حوزه مرز انجام گیرد تا ضمن رفع مشکلات مرز، مرزنشینان روستاهای بخش ننور بتوانند از مزایای مرز بهره‌مند شوند.

درویشی افزود: هدف دولت از بازگشایی مرز هنگه ژال کمک به معیشت مردم بود و ما باید با رفع مشکلات موجود به این هدف جامه عمل بپوشانیم چرا که ذینفع‌های اصلی این پروژه اقتصادی خود مردم مرزنشین هستند که می‌توانند بیشترین استفاده را در واقع از خدمات این موضوع داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه گفت: بررسی‌های خوبی در حوزه رفع مشکلات مرز هنگه ژال صورت گرفته و درصددیم با جمع آوری توضیحات مردمی هر آنچه نیازمند بهبود این موضوع باشد در دستور کار قرار دهیم.