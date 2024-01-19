جمهوری اسلامی ایران علاقمند به ایجاد تنش در منطقه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه گرگان اظهار کرد: هفته آینده هفته بسیار مبارکی است، شب دوشنبه دهم ماه رجب ولادت امام جواد (ع) به عنوان جوانترین ائمه ماست و چه زیباست که نسل جوان ما اگر به دنبال الگو با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف افزود: اعتکاف نیز از برنامههای بسیار خوبی است که چند روزی توجه انسان را از این جهان مادی جدا میکند.
امام جمعه گرگان گفت: در ماه رجب خانه خدا و مهمان خدا بودن نقش بسیاری در ساختن انسان دارد و وقتی انسان سه شبانه روز مهمان خدا در خانه خدا باشد بهرههای بسیار بالای معنوی خواهد برد.
وی افزود: ما واقعاً به این جنبههای معنوی و ارتباط با خدا نیاز داریم که همین ضرورت وجودی انسان است.
نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به حمله موشکی برادران سپاه به مقرهای تروریستهای داعشی و وابسته به اسرائیل و جاسوسهای اسرائیل در اربیل عراق و ادلب سوریه گفت: به دنبال حرکت تروریستها در کرمان سپاه ضربه حسابی به این تروریستها زد و تا حدی انتقام خون شهدای کرمان گرفته شد.
وی با بیان اینکه حمله موشکی سپاه به ادلب سوریه از فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتری از خوزستان زده شد، افزود: فاصله ایران تا اسرائیل هزار و ۲۰۰ کیلومتر است و این بدین معناست که اسرائیل این پیام را دریافت کند که طی کردن فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتر به وسیله موشک کار ساده ای است.
نورمفیدی اظهار کرد: تروریستهایی که بخواهند علیه ایران کاری کنند در هیچ جای دنیا امنیت ندارند حتی آن جاسوس اسرائیلی که در اربیل عراق به درک واصل شد.
وی ادامه داد: یک پیام کلی به جهان میدهیم که ما علاقمند به ایجاد تنش در منطقه نیستیم اما اگر خواسته باشند برای ملت و کشور ما دردسر و مزاحمت ایجاد کنند ما پاسخ قاطع خواهیم داشت.
امام جمعه گرگان با اشاره به ایستادگی مردم یمن در برابر زورگوییهای آمریکا، اسرائیل و انگلیس گفت: مردم آفریقای جنوبی هم علیه اسرائیل و در دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین شکایت کردند که نفس این شکایت در دنیا بسیار معنا دارد.
وی افزود: امروز فریادهای جهانی اسرائیل علیه اسرائیل بلند شده و دنیا در برابر اسرائیل موضع گیری میکند.
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