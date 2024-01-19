  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

امام جمعه قزوین:

«هنر» مبارزه با تبعیض و حفظ کرامت انسانی است

«هنر» مبارزه با تبعیض و حفظ کرامت انسانی است

قزوین- امام جمعه قزوین یکی از ویژگی‌های «هنر» را در مبارزه با تبعیض و حفظ کرامت انسانی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی بعد از ظهر جمعه در اختتامیه هفتمین دوسالانه خوشنویسی که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهار کرد: انسان اگر انسان باشد و انسان بماند احسن المخلوقین است و خدا برای همین امر به خود احسنت می‌گوید.

وی با بیان اینکه هنر، مبارزه با تبعیض و حفظ کرامت انسانی است، افزود: وقتی خدا می‌خواهد نظام حاکمیتی و حکومتی دینی و ایمانی را مطرح کند آن را با زبانی هنرمندانه و فاخر بیان می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: هرکس کار شایسته انجام دهد و به معرفت رسیده و ایمان آورده باشد خداوند او را به حیات طیبه زنده می‌کند و زیباترین هنر آفرینش در وجود چنین انسانی تجلی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه هنر یعنی من کنت مولاه و فهذا علی مولاه که از زبان حضرت رسول اکرم (ص) بیان شده است، اضافه کرد: هنر به معنای امیدی است که خداوند نسبت به آینده می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: خداوند در شرایطی که برخی‌ها دنیا را سیاه نشان می‌دهند آینده را امیدبخش و از آن صالحان می‌داند و این خود هنر است.

وی در پایان یادآور شد: هنر اگر عطر و بوی قرآن و ولایت علی و اولاد او را داشت هنر فاخر خواهد بود.

کد مطلب 5998836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها