به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی بعد از ظهر جمعه در اختتامیه هفتمین دوسالانه خوشنویسی که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهار کرد: انسان اگر انسان باشد و انسان بماند احسن المخلوقین است و خدا برای همین امر به خود احسنت می‌گوید.

وی با بیان اینکه هنر، مبارزه با تبعیض و حفظ کرامت انسانی است، افزود: وقتی خدا می‌خواهد نظام حاکمیتی و حکومتی دینی و ایمانی را مطرح کند آن را با زبانی هنرمندانه و فاخر بیان می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: هرکس کار شایسته انجام دهد و به معرفت رسیده و ایمان آورده باشد خداوند او را به حیات طیبه زنده می‌کند و زیباترین هنر آفرینش در وجود چنین انسانی تجلی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه هنر یعنی من کنت مولاه و فهذا علی مولاه که از زبان حضرت رسول اکرم (ص) بیان شده است، اضافه کرد: هنر به معنای امیدی است که خداوند نسبت به آینده می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: خداوند در شرایطی که برخی‌ها دنیا را سیاه نشان می‌دهند آینده را امیدبخش و از آن صالحان می‌داند و این خود هنر است.

وی در پایان یادآور شد: هنر اگر عطر و بوی قرآن و ولایت علی و اولاد او را داشت هنر فاخر خواهد بود.