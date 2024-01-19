ابزار هنر بهترین روش برای تصرف قلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین امیرخانی بعد از ظهر جمعه در اختتامیه هفتمین دوسالانه خوشنویسی که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهار کرد: ما امروز در ایران هنری چندین هزار ساله داریم که امانت الهی است.

وی افزود: این امانت الهی یعنی خاطرجمعی یک ملت که جان‌های زیادی از آن حفاظت کرده و صیقل داده و حتی اگر توان داشته اندکی به آن اضافه کرده است.

این استاد خوشنویسی با بیان اینکه یکی از هنرهای اصیل به جامانده از گذشته تا به امروز آواز است، عنوان کرد: قزوین زیارتگاه استاد آواز ایران «اقبال آذر» است که یکی از ۵ استاد تاریخ موسیقی آوازی ایران است.

وی با بیان اینکه ما باید از این امتیازاتی که داریم پرهیز نکنیم، تصریح کرد: آواز ایرانی مانند آواز موسیقیایی هندی بی نظیر بوده و شناسنامه ما است.

امیرخانی با بیان اینکه آواز نماینده ادبیات ایران است و موسیقی را تکمیل می‌کند و باید از آن استفاده کنیم، اضافه کرد: موسیقی ما به مانند ادبیات ایران یگانه است و نظیری در دنیا ندارد.

وی بیان کرد: هنر باعث تصرف قلب خواهد شد و باید ابتدا سعی کنیم با ابزار هنر گارد بسته قلب را باز کرده و قلب را تصرف کنیم تا حرف بر دل بنشیند.

این استاد برجسته خوشنویسی در پایان با بیان اینکه بدون اندیشه امنیت در جامعه ممکن نیست و باید ریشه امنیت را در اندیشه اعضای جامعه جستجو کرد، تاکید کرد: اندیشه قوی به جامعه امنیت پایدار می بخشد.