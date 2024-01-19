به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در دوازدهمین اجلاس مجمع بسیجیان استان، گفت: برای خلق حماسه در ۱۱ اسفندماه، باید دست در دست یک‌دیگر دستاوردهای نظام مقدس جمهوری‌اسلامی را در راستای جهاد تبیین بیان کنیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی مناسب به طور مستقیم و گسترده در تمام زمینه‌ها حائز اهمیت است، افزود: دشمن نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران، فرهنگ را نشانه گرفته و تصمیم به تخریب بنیان خانواده و جامعه دارد.

قاسمی‌فرزاد با اشاره به اینکه مسائلی که دغدغه‌ی نخبگان و اندیشه‌ورزان است، دغدغه‌ی مسئولین اجرایی نیز هست، اظهار کرد: پردیس دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور در استان همدان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: با استفاده از فناوری‌های نوین دانش‌بنیان به دنبال افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب هستیم.