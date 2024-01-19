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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

مدیرعامل آبفای استان البرز مطرح کرد؛

تعویض و نوسازی ۲۰ هزار دستگاه کنتور معیوب در استان البرز

تعویض و نوسازی ۲۰ هزار دستگاه کنتور معیوب در استان البرز

کرج- مدیرعامل آبفای استان البرز از تعویض و نوسازی ۲۰ هزار دستگاه کنتور خراب مشترکان سطح استان البرز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری گفت: با تلاش‌های جهادی و خدمات شبانه روزی همکاران در سطح استان البرز، خدمات پایداری در حوزه‌های مختلف برای مشترکان انجام شده و تعویض و نوسازی رایگان کنتورهای خراب و معیوب که عمر مفید آنها به پایان رسیده در دستورکار قرار گرفته است.

وی از تعویض و نوسازی ۲۰ هزار دستگاه کنتور خراب مشترکان سطح استان البرز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و مطرح کرد: در حال حاضر میزان سرانه مصرف آب هر یک از شهروندان بیش از ۲۵۰ لیتر در شبانه روز بوده که ۶۶ درصد بالاتر از استانداردهای تعریف شده (۱۵۰ لیتر در شبانه روز) است.

مدیرعامل آبفای استان البرز با اشاره به آمار بالای کنتورهای خراب مشترکان آب در استان افزود: یکی از اهداف این مهم دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق میزان آب مصرفی مشترکان با هدف توزیع بهینه آب شرب بر حسب نیاز پهنه‌های دارای تنش آبی است که به دلیل تراکم بالای واحدهای مسکونی قدیمی و آپارتمانی در سطح استان رسیدن به این هدف را با سختی روبرو می‌کند.

نامداری بیان کرد: مشترکان استان البرز از طریق ارتباط تلفنی با سامانه ۱۲۲، وضعیت خرابی کنتور را اعلام کنند تا مراتب در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. میزان مصرف آب در استان البرز ۱۰ هزار لیتر در ثانیه است که ۸۰ درصد آن از محل سفره‌های زیرزمینی و ۲۰ درصد از محل حقابه سدهای طالقان و امیر کبیر تأمین می‌شود.

کد مطلب 5998898

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