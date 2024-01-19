کفش وارد سبد سوغات قم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مقیمی در حاشیه چهارمین روز از نمایشگاه بین المللی و تخصصی کفش قم، در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: کفش یکی از محصولات با اصالت است و باید این محصول وارد سبد صادراتی استان قم به خصوص برای کشورهای همسایه شود.

وی با اشاره به اشتغال قابل توجه صنعت کفش، گفت: این صنعت بخاطر پیوند آن با اشتغال خانگی می تواند پشتیبان توانمندسازی افراد نیازمند باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری قم با بیان اینکه رونق صنعت کفش با کاهش آسیب های اجتماعی رابطه مستقیمی دارد، بیان داشت: زمینه خوبی برای ورود خانواده های نیازمند در حوزه تولید کفش صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح عیدانه کفش برای اهدای کفش به خانواده های نیازمند، یادآور شد: ورود صنعت کفش به حوزه سوغات زائر می تواند به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک شایانی داشته باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری قم با اشاره به مزیت اقتصادی قم در حوزه گردشگری، ادامه داد: اگر پیوست گردشگری نیز به نمایشگاه کفش برنامه ریزی می شد شاهد خروجی های بیشتری در این صنعت بودیم.