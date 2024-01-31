حضرت آسیه(س) چگونه در میان بت پرستان، یکتا پرست شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس مسائل دینی در ماتمکده حضرت زینب به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: یک کتاب مهم شیعه به نام خصال و یک کتاب دیگر از غیر شیعه با عنوان الدر المنثور فی التفسیر الماثور وجود دارد؛ روایت مهمی در این دو کتاب از رسول الله (ص) نقل می‌کنند.

وی افزود: در این دو کتاب این روایت چنین نقل شده که رسول الله (ص) فرمودند افضل نساء اهل الجنه آسیه بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویله، فاطمه بنت محمد. در بهشت این چهار زن جز برترین زنان هستند.

شیخ حسین انصاریان درباره حضرت زینب (س) عنوان کرد: حضرت زهرا (س) از نظر مقام و جنبه مادری به حضرت زینب (س) برتری دارد اما می‌خواهم سه بانوی دیگر را با حضرت زینب (س) مقایسه کنم. در قرآن کریم از حضرت آسیه با عنوان امرأة فرعون یاد شده است و این نکته مهمی دارد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: ایشان مدتی از عمر خویش را در فرهنگ شرک زندگی کرد و اهل توحید نبود. انسان هر چه را غیر از پروردگار بپرستد بت‌پرست می‌شود. در دوره حضرت آسیه مردم بت‌پرست بودند و اعتقاد داشتند که این بت‌ها ارواح قدرتمندی هستند که در توانمندی خدا شریک هستند و این ارواح توانمند نمی‌تواند بدون خداوند کاری کنند. بت پرستان بت‌ها را شریک در ربوبیت و خالقیت قرار داده بودند.

وی ادامه داد: خداوند به پیامبر می‌فرماید حبیب من اگر از بت پرستان مکه سوال کنی که این آسمان و زمین را چه کسی خلق کرد هیچکدام نخواهند گفت بت‌ها این کار را کردند چون بت‌ها توانایی این کار را ندارند و میگویند این خلقت کار الله است؛ اما آنان برای همین الله شریک قائل شدند. آنان می‌گویند بت‌ها ارواح غیبی هستند و اگر ما آنها را عبادت می‌کنیم برای آن است که آنان نزد خداوند از ما شفاعت کنند.

شیخ حسین انصاریان ادامه داد: قبل از اینکه حضرت آسیه خود را به مقامات عالیه برساند مشرک بود اما زمانی که ایشان در میدان شهر نزد فرعون نشسته بود تا ببیند بین جادوگران و حضرت موسی چه خواهد گذشت، جادوگران در آن روز کاری کردند که همه مردم مسحور شدند در همین هنگام حضرت موسی عصای خویش را به زمین انداخت و عصا همانند یک اژدها ابزار ساحران را در یک لحظه بلعید و در وجود مردم به قدری ترس ایجاد شد که همه پا به فرار گذاشتند. ساحران با دیدن معجزه موسی به سجده افتادند و گفتند ما پروردگار هارون و موسی را قبول داریم و بت‌ها را دیگر نمی‌پرستیم. فرعون نیز همان لحظه به آنان گفت شما با موسی همدست شدید تا علیه من به پا خیزید بنابراین شما را به دار خواهم آویخت؛ جادوگران گفتند هر کاری می‌خواهی انجام بده ما از حق دست بر نخواهیم داشت؛ همه آنها شهید شدند.

این کارشناس مذهبی اضافه کرد: آسیه با دیدن این اتفاق به فکر فرو رفت و از عقل خویش یاری جست؛ او فهمید که کار موسی جادو نبود و معجزه این پیامبر تنها از ناحیه خداوند می‌تواند باشد. حضرت آسیه در این هنگام عاشق خداوند شد و وقتی انسان کسی را دوست بدارد دیگر نمی‌تواند آن را پنهان کند و فرعون نیز فهمید که حضرت آسیه یکتا پرست شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای حضرت آسیه دست برداشتن از پروردگار و حضرت موسی به عنوان پیامبر امکان نداشت برای همین در برابر تهدید جانی فرعون تسلیم نشد و با ایمان و باوری راسخ از این دنیا به عالم آخرت هجرت کرد. او زنی بود که در بزرگ‌ترین درباره جهان بزرگ شد و زندگی کرد اما با همه این امکانات و مقامات دست از خدا بر نداشت و رستگار شد. مردمی که از دین گریزان شدند در قیامت چگونه خواهند توانست پاسخ خداوند را بدهد در حالی که پروردگار حضرت آسیه را الگو قرار داده است. اما حضرت زینب از ابتدای تولد اهل توحید بود و با همه وجود به خدا وابسته بود. حضرت زینب از زمان ماجرای پشت درب خانه، عصر عاشورا و بعد از واقعه کربلا انواع مختلف مصائب را به جان خرید اما هرگز دست از خدا بر نداشت.