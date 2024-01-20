ارائه مشاوره حقوقی به بیش از ۱۱ هزار نفر در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجفنیا با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در ۲۵ مسجد محوری و ۱۴ مصلی نماز جمعهی استان البرز، مساجد را مهمترین پایگاهها و سنگرهای اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی دانست و گفت: لازم است با برنامهریزی مدوّن، خدمات مشاورهای توسط حقوقدانان به مردم ارائه و مشکلات و سوالات حقوقی آنان به صورت هفتگی و مستمر در مساجد و مصلیهای استان به ویژه در مناطقِ کمبرخوردار، جرم خیز و حاشیه نشین بررسی و رفع شود.
وی ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان بیان کرد: در این خصوص سند ائتلاف ما بین این معاونت و مرکز وکلای قوه قضائیه البرز، کانون وکلای دادگستری استان، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری البرز، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، کانون فرهنگی هنری مساجد، دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز منعقد و منجر به ارائه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: اجرای این طرح آثار و برکات بسیاری دارد که شامل آشنایی مردم با کارکردهای دستگاه قضائی برای تسهیل ارتباط آنها با این دستگاه، عدالت گستری، کاهش مشکلات مردم و افزایش صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود میشود.
نظر شما