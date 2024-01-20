محمدحسن زمانیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همزمان جشنواره مردمی عمار در اصفهان و دیگر استانهای کشور اظهار کرد: بیش از ۲۰ اثر از فیلمهای این رویداد فرهنگی در سینماهای استان اصفهان اکران میشود.
وی افزود: آثار هنری این جشنواره در قالب داستانی، مستند، نماهنگ و پویانمایی است که در ۲۳ شهرستان استان اصفهان در حال اکران است.
مسؤول اجرایی جشنواره عمار در اصفهان با بیان اینکه آثار به نمایش درآمده در قالب فیلمهای برگزیده جشنواره، آثارشرکت کنندگان اصفهانی و منتخب بسته اکران مردمی است، تصریح کرد: نقد مسائل روز، مسائل اجتماعی و مسائل غزه و فلسطین از موضوعات اصلی این دوره از جشنواره است.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان برای اولین بار برگزیده بهترین استان در اکران فیلم در کشور شد، افزود: امسال سالن سینما فلسطین و پردیس سینمایی سوره تا سوم بهمن میزبان فیلمهای جشنواره مردمی عمار هستند.
