جهاد اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به دمشق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش جهاد اسلامی فلسطین به حمله رژیم صهیونیستی به محله المزه در دمشق واکنش نشان داد.

جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: ما به شدت حمله رژیم صهیونیستی به محله المزه در پایتخت سوریه را محکوم می‌کنیم. این حمله که فرماندهانی از سپاه پاسداران ایران را هدف قرار داد در راستای تلاش‌های کابینه رژیم غاصب برای صدور شکست نظامی خود در عرصه میدانی از طریق گسترش دامنه جنگ در منطقه است.

جهاد اسلامی در بیانیه خود ضمن تسلیت به ایران به سبب شهادت این فرماندهان، این اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را موجب افزایش همبستگی دانست و اینکه خللی در نبرد با دشمن ایجاد نخواهد کرد و جایگاه سوریه در حمایت از آرمان فلسطین را خدشه دار نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از شهادت ۴ تن از مستشاران نظامی سپاه و مدافعین حرم و تعدادی از نیروهای سوری در پی حمله هوایی جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی به دمشق خبر داد. متن اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی اقدام متجاوزانه رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی در حمله هوایی به دمشق ۴ تن از مستشاران نظامی سپاه و مدافعین حرم و تعدادی از نیروهای سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهادت شهیدان حجت‌الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی را به حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهیدان و آحاد فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی تبریک و تسلیت می‌گوئیم.